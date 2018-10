Wien bricht Verhandlungen mit Airbnb ab

Eine Einigung auf eine Abführung der Ortstaxe konnte nicht erzielt werden. Finanzstadtrat Hanke droht mit Geldstrafen

Seit Monaten ist die Stadt Wien mit der Online-Plattform Airbnb in Verhandlungen über die Abführung der Ortstaxe. Ziel der Gespräche war, dass Airbnb die bei jeder Übernachtung anfallende Ortstaxe gesammelt an die Stadt abführt.

Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) gab am Mittwoch aber bekannt, dass die Verhandlungen abgebrochen werden. "Wir wären gerne mit Airbnb zu einer Lösung gekommen, um den Wienerinnen und Wienern Verwaltungsaufwand zu ersparen", so Hanke in einer Aussendung. Wesentliche Vertragserfordernisse "wie das Akzeptieren österreichischen Rechts oder irgendeine Kontrollmöglichkeit über die Korrektheit der überwiesenen Ortstaxe-Summe" seien von Airbnb aber "bis heute abgelehnt" worden.

Geldstrafe bis zu 2.100 Euro pro Datensatz

Airbnb sei bereits über den Abbruch der Verhandlungen informiert worden. In den kommenden Tagen werde der Plattform eine Aufforderung gemäß Paragraf 15 Absatz 2 des Wiener Tourismusförderungsgesetzes übermittelt, dass sie der Pflicht, die notwendigen Daten zu übermitteln, landesgesetzlich nachzukommen hat. "Sollte Airbnb dieser gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen, wird ein verwaltungsstrafrechtliches Verfahren eingeleitet", so Hanke. Pro nicht gelieferten Datensatz sei eine Geldstrafe von bis zu 2.100 Euro möglich.

Hanke verlangt nun von der Bundesregierung, ihre ohnehin bereits angekündigte Meldepflicht für Online-Vermietungen von Privatwohnungen zügig umzusetzen. "Wir brauchen bundesweit einheitliche Regeln im Umgang mit diesen Plattformen", so Hanke. (red, 31.10.2018)