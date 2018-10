Weltrekord: Indien hat jetzt die höchste Statue der Welt

Sie ist in etwa zweieinhalbmal höher als die Freiheitsstatue in New York und soll jährlich Millionen Touristen anlocken: Die "Statue der Einheit" in Indien.

Stahl und Bronze sind die Materialien aus denen der 182 Meter hohe Koloss besteht, der heute, Mittwoch, im indischen Bundesstaat Gujarat feierlich eingeweiht wird. Der Gigant ist ein Abbild des früheren Unabhängigkeitskämpfers und Innenministers Sardar Vallabhai Patel. Damit ist die "Statue der Einheit", so ihr offizieller Name, die größte der Welt. Rund zweieinhalb Jahre hat ihr Bau in Anspruch genommen, rund 400 Millionen Dollar (352 Mio. Euro) soll sie gekostet haben.



In der Umgebung der Statue ließ man auch ein Besucherzentrum und ein Drei-Sterne-Hotel bauen – man erhofft sich jährlich 2,8 Millionen Besucher. Finanziert wurde das Projekt größtenteils vom Bundesstaat Gujarat selbst. Dorfbewohner aus dem ganzen Land stellten für den Bau ihre Ackergeräte zur Verfügung, um sie für das Denkmal einschmelzen zu lassen. Insgesamt 135 Tonnen Metall sollen sie gespendet haben, um dem Politiker dieses Denkmal zu setzen. 25.000 Tonnen Stahl, 1.700 Tonnen Bronze und 210.000 Kubikmeter Zement wurden verbaut.

Kritik bleibt nicht aus. Immerhin lebt ein Drittel der Menschen auf dem indischen Subkontinent in Armut. Das Geld hätte man für wichtigere Dinge wie Bildung ausgeben können, so der Tenor.

Die 182 Meter hohe Statue ist nicht nur fast doppelt so groß wie die Freiheitsstatue in New York (93 Meter). Sie ist auch mehr als 50 Meter höher als der Lushan-Buddha in der chinesischen Provinz Henan, dem bisherigen Rekordhalter. (Reuters, red, 31.10.2018)