IT-Betriebsführung made in Austria

Wollen Sie Ihr Team von betrieblichen Aufgaben entlasten? Oder liegt Ihr Schwerpunkt in der Entwicklung und Sie sehen sich mit einem hohen Kosten- und Qualitätsdruck konfrontiert?

Cloud-Lösungen, wie zum Beispiel AWS von Amazon, Google Cloud oder das Microsoft-Pendant Azure können hier Abhilfe schaffen. Wenn es jedoch bei der Umsetzung der Cloud-Strategie an einem kompetenten Partner fehlt, kann es zu unerfreulichen Überraschungen kommen. Anfangs scheinen die Cloud-Lösungen preiswert, aber im Laufe der Zeit häufen sich Migrations- und Personalkosten. Auch der Aufwand für die Betriebsführung kann empfindlich steigen. Hinzu kommt, dass es nicht einfach ist, sich im Dschungel von Lösungspaketen und ihren Preisen zurecht zu finden und dauerhaft den Überblick zu behalten. Bei Fragen oder Problemen ist oft kein direkter Ansprechpartner zur Stelle.

next layer bietet Ihnen "Service made in Austria" und als kompetenter Partner einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wir begleiten und beraten Sie, welche Ihrer Services sinnvoll in die Cloud migriert werden, und welche besser in einem österreichischen Rechenzentrum verbleiben sollten. So zeigen wir Ihnen die optimale Cloud-Strategie für Ihr Unternehmen auf.

Unsere Kompetenz reicht dabei von Betriebsunterstützung bei einzelnen Servern bis hin zur Betriebsführung von kompletten Payment-Service-Provider-Plattformen und IT-Umgebungen – abgestützt auf Industriestandards wie ISO 27001 und ITIL. Wir sind auditfähig und arbeiten stark automationsunterstützt und selbstdokumentierend. Ihre Systeme werden dabei durch unser Umbrella Management überwacht. Über Webinterfaces haben Sie jederzeit Zugriff auf die Betriebsparameter und können auf Wunsch in die Alarmierung bei Fehlfunktionen eingebunden werden.

Für drei Standardanwendungen bieten wir betriebliche Templates an:

Patchmanagement only: Wir übernehmen Security- und Release-Updates und entlasten so Ihr IT-Team.

Betriebsunterstützung: Wir stehen als beratender Eskalationskontakt mit definierten SLAs zur Verfügung. Sie können uns als 2nd oder 3rd Level Support Ihrer IT- und Entwicklungsumgebung nutzen.

Betriebsführung: Wir übernehmen die volle Verantwortung für eine lauffähige Plattform, wahlweise nur zu Bürozeiten oder rund um die Uhr.

Die Vorteile einer Betriebsführung durch next layer sind vielseitig: Zum einen ermöglichen wir Ihnen einen sehr hohen Konfigurationsgrad und Flexibilität – das heißt, wir können Ihre Wünsche und Anregungen bei der Planung miteinfließen lassen und so die für Sie optimale Lösung anbieten. Dabei behalten Sie die Kosten stets im Überblick. Wir übernehmen das Monitoring, die Dokumentation, Updates, Securityüberwachung und im Problemfall die Servicewiederherstellung von unterschiedlichen Clouds. Zudem legen wir großen Wert auf persönliche und vor allem kompetente Betreuung – ihre Ansprechpartner sind allesamt erfahrene Techniker, die Ihnen 24x7 für internationale, nationale sowie next layer-Cloud-Services zur Verfügung stehen.

Betriebsführung durch next layer – Key Facts:

Implementierung und Betriebsführung Ihrer IT- & Cloud-Strategien – für österreichische oder internationale Services

hoher Konfigurationsgrad & laufende Weiterentwicklung

optimaler Kostenüberblick

persönliche Betreuung durch kompetente Spezialisten

24x7-Support

Treten Sie mit uns in Kontakt. Gerne entwickeln wir mit Ihnen die optimale Cloud-Strategie für Ihr Unternehmen.

next layer GmbH

+43 5 1764-0

sales@nextlayer.at

www.nextlayer.at