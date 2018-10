Hessens Grüne nehmen CDU-Einladung an

Partei will nach Landtagswahl aber auch mit SPD und FDP sprechen

Wiesbaden – Die hessischen Grünen haben die Einladung der CDU zu Sondierungsgesprächen über eine mögliche Neuauflage der schwarz-grünen Regierungskoalition angenommen. Der Landesvorstand beschloss am Dienstagabend zugleich, SPD und FDP zu Gesprächen einzuladen. Genaue Termine standen zunächst noch nicht fest.

Die CDU hatte bereits am Montagabend beschlossen, mit den Grünen und ebenfalls mit SPD und FDP Gespräche führen zu wollen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte zugleich an, noch in dieser Woche Treffen zu vereinbaren.

Die hessischen Grünen-Vorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose hoben mit Blick auf die anstehenden Sondierungen hervor, dass die Grünen immer klar gesagt hätten, "dass wir nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien, mit denen ein Bündnis rechnerisch möglich ist, über mögliche Schnittmengen und Konflikte sprechen wollen". Das werde jetzt in die Tat umgesetzt.

Rechnerisch möglich sind nach der Wahl am Sonntag eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP, eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP oder eine schwarz-rote Koalition. Es wird aber erwartet, dass CDU und Grüne in Wiesbaden weiter zusammen regieren. (APA, AFP, 30.10.2018)