Austria glanzlos ins Cup-Viertelfinale

Die Austria hatte in der Liga zuvor eine Torflaute erlebt. In den vergangenen drei Partien gelang den Violetten nur ein Treffer, in den vergangenen fünf waren es nur deren zwei. Elf Saisontore hat das Letsch-Team in zwölf Ligaspielen bisher erzielt. Im Cup hat der Tabellenfünfte aber weiter die Chance auf ein Finale im eigenen Stadion. Die Trophäe haben die Wiener bisher 27-mal gewonnen, zuletzt im Jahr 2009. (APA, 30.10.2018)

Der FAC verzeichnete sogar etwas mehr klare Strafraumszenen. Vor allem nach Standardsituationen waren die Floridsdorfer immer wieder gefährlich. So ging etwa ein Kopfball von Christian Bubalovic nur knapp daneben (33.). Bei einer Ringereinlage von James Jeggo gegen Tin Plavotic hatte die Austria Glück, keinen Elfmeter zu kassieren. Stattdessen erzielte der nach einem Flipper-Ball im Strafraum glücklich an den Ball gekommene Ewandro das 2:0.

Stimmen:

Thomas Letsch (Austria-Trainer): "Es war sicherlich jetzt spielerisch kein Leckerbissen, den wir gemacht haben. Wir kommen eigentlich gut ins Spiel mit dem frühen Tor, haben dann aber nach 15 Minuten aufgehört Fußball zu spielen. Erst nach dem 3:1 haben wir wieder Fußball gespielt. Das müssen wir hinterfragen – warum und weshalb. Wir machen das Spiel nicht schnell. Es fehlt dann doch noch einiges. Die Automatismen können nicht so da sein. Wir müssen ständig hin- und herexperimentieren. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wollten unbedingt weiterkommen und im Cup überwintern."

Christoph Monschein (Austria-Doppeltorschütze): "Wir haben uns vorgenommen, von Anfang an Gas zu geben. Gegen so einen Gegner ist es nicht leicht. Es ist natürlich auch Glück, aber wir haben es auch erzwungen. Nach dem 2:0 dürfen wir nicht so agieren, da waren wir unkonzentriert, dann ist es noch einmal spannend geworden. Man hört alles, das in den Medien ist, die Kritik. Ich kann für jeden Stürmer sprechen: Vertrauen ist wichtig."

Oliver Oberhammer (FAC-Trainer): "Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Leider haben wir zu früh das erste Tor bekommen. Nachher haben wir es wirklich gut gemacht, auch einmal einen Kopfball gehabt, einen Schuss, den der Herr Pentz hervorragend gehalten hat. In der zweiten Hälfte war es dann schwer. Leider haben wir noch nicht die Erfahrung, dass wir das gegen so eine Mannschaft fertigspielen können. Wir wollen den Schwung, den wir jetzt haben, mitnehmen können in die Liga."

