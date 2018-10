Stein für Stein: Superhelden aus Lego in der Wiener Stadthalle gelandet

Kunterbuntes Comic-Universum für Groß und Klein – US-Künstler Nathan Sawaya schuf 120 Skulpturen

Wien – "Batman", "Wonder Woman" und deren bitterbösen Widersacher sind in der Wiener Stadthalle F gelandet. Aus Hunderttausenden kunterbunten Plastikteilen hat der US-Künstler Nathan Sawaya 120 Lego-Skulpturen rund um das beliebte DC Comic-Universum geschaffen. Schon als Kind haben ihn beide Elemente fasziniert, erzählte er bei der Pressekonferenz zum Auftakt der Ausstellung "The Art of the Brick".

Eine Idee aus Bubentagen hat den gelernten Juristen nicht mehr losgelassen, jetzt wartet bis Jahresbeginn seine Welt aus mehr als 2,5 Millionen Legesteinen auf Besucher aller Altersklassen in Wien. In diesem Mann hat das Kind die Oberhand gewonnen – mit Erfolg, seine künstlerische Vision führt in rund um die Welt. Für die Umsetzung der Idee, die "legendärsten Superhelden aus dem beliebtesten Spielzeug der Welt" zu kreieren, hat er seine Karriere als Anwalt an den Nagel gehängt.

Mehrere Wochen Arbeit

Vor mehr als zehn Jahren hat er die beliebten Spielsachen professionell wiederentdeckt und damit begonnen, aus farbenfrohen Plastikteilen Werke rund um die DC Superhelden und Bösewichte zusammenzustecken. An einem Kunstwerk kann er durchaus mehrere Wochen sitzen – das ausgestellte "Batmobil" etwa besteht aus 489.010 Einzelteilen, die sicherheitshalber zusammengeklebt wurden, damit auf der Reise nichts verloren geht. "Supergirl" kommt mit 3.070 Einzelteilen aus.

foto: apa/anniev kosta Auch die legendäre Wonder Woman darf natürlich nicht fehlen.

Bei der Gestaltung von "Joker", "Supergirl" und weniger bekannten Comic-Figuren überzeugt oft die Liebe zum Detail: Eine besondere Herausforderung stellen etwa die Umhänge vieler Superhelden und deren Bewegung dar, so Sawaya. Er selbst habe sich in jungen Jahren gern einen Umhang gebastelt und die Figuren aus Comic-Heften gespielt, allen voran "Superman".

Gut und Böse

Gerechtigkeit und Ausgleich war dabei immer ein zentraler Faktor in diesem Universum: Es müsse immer den Gegenpart geben, daher sind "Joker" & Co. in seinem Werk ebenfalls adäquat vertreten. "Gut und Böse steckt in uns Allen", so der Autor, und Redner, dessen Studio über mehr als fünf Millionen Lego-Steine verfügt. Täglich erschafft er neue Werke, die den Globus bereisen. Ein ganz persönliches "Selbstporträt" zeigt den ehemaligen New Yorker Rechtsanwalt als Knirps in Superhelden-Pose.