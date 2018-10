Erstmals Erdställe in Österreich vollständig freigelegt

Archäologin Talaa zu den Ausgrabungen in Lutzmannsburg: "Was wir da gefunden haben, ist wirklich einmalig"

Lutzmannsburg – Archäologen um Dorothea Talaa haben im burgenländischen Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) einen Erdstall vollständig freigelegt, etwas, das bisher in Österreich nach Angaben der Forscher noch nie gelungen war (Bilder von der Ausgrabung gibt es hier). Die unterirdischen Gänge dürften schon im elften und zwölften Jahrhundert als Versteck angelegt worden sein. "Was wir da gefunden haben, ist wirklich einmalig", erklärt Talaa.

Laut Talaa sind Erdställe unterirdische Verbindungen zwischen mehreren Holzhäusern, einem Flucht- und Kellersystem, das in einzelne versperrbare Kammern gegliedert war. Diese Gänge seien etwa drei Meter tief gewesen, schilderte sie. Außerdem wurden Tonscherben, Werkzeuge und Krüge ausgegraben. Insgesamt seien 150 Kisten voller Material gesammelt worden. "Im Burgenland gibt es fast immer sehr gute Funde", freute sich die Archäologin.

Schweißtreibende Grabungen

Die Grabungen fanden von Juni bis Oktober statt – bei zum Teil 40 Grad in der Sonne. "Aber das Schwitzen hat sich wirklich gelohnt", so Talaa. Die Funde aus Lutzmannsburg werden aktuell noch aufgearbeitet. Sie sollen eventuell auch in der Gemeinde ausgestellt werden, sagte Bürgermeister Christian Rohrer (Aktive Dorfliste). Für ihn ist mit dem Fund nun klar, dass man neben der ältesten Weinbaugemeinde – "das haben wir auf einer Urkunde aus dem Jahr 1218 schriftlich bewiesen" – auch die älteste Marktgemeinde im Burgenland sei. (APA, red, 31.10.2018)