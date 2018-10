Trump will Staatsbürgerschaftsrecht der USA verschärfen

Der US-Präsident fordert, dass in den USA geborene Kinder nicht mehr automatisch US-Bürger werden. Experten zweifeln allerdings an der Umsetzbarkeit des Vorhabens

Washington – US-Präsident Donald Trump hat einen der Grundpfeiler des Staatsbürgerschaftsrechts seines Landes infrage gestellt: Per Dekret wolle er verfügen, dass künftig nicht mehr jedes auf dem Boden der USA geborene Kind automatisch die Staatsbürgerschaft erhält, sagte Trump in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal Axios.

Für Kinder von Ausländern, die sich unrechtmäßig in den USA aufhielten, solle dieses Geburtsrecht fortan nicht mehr gelten, kündigte der Präsident an. "Wir sind das einzige Land der Erde, wo ein Baby gleich zum Staatsbürger der USA wird, wenn eine Frau hierher kommt und ein Baby bekommt – mit allen Vorteilen", sagte Trump. "Das ist lächerlich. Das muss aufhören."

Verfassungsrechtlich verankertes Prinzip

Rechtsexperten zweifeln allerdings an der Umsetzbarkeit von Trumps Vorhaben. Das Recht auf Staatsbürgerschaft für alle auf US-Boden geborenen Menschen ist in einem Verfassungszusatz festgeschrieben. Viele Juristen argumentieren, dass der Präsident dieses verfassungsrechtlich verankerte Prinzip nicht einfach durch ein Dekret aufheben kann.

Trump zeigte sich unbeeindruckt von solchen juristischen Argumenten. "Man sagt mir immer, dass man dafür einen neuen Verfassungszusatz braucht. Wissen Sie was? Das ist nicht der Fall", sagte er in dem Interview. Sein Dekret sei bereits in Vorbereitung und werde für die Neuregelung ausreichen. (APA, 30.10.2018)