Neuer Chef verordnet AUA Fitnesskur

Zunehmende Billigkonkurrenz am Standort Wien, steigende Kerosinpreise und eine auf mehr Rentabilität drängende Mutter: Der Druck auf die AUA steigt

Die übliche Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr zu Ehren der Landung der AUA-Maschine musste ausfallen, als vergangenen Samstag die Langstrecke in die südafrikanische Tourismusdestination Kapstadt nach fast zwanzig Jahren wiedereröffnet wurde. Die schlimmste Dürre in der Geschichte hatte die zweitgrößte Stadt Südafrikas zu rigiden Maßnahmen gezwungen. Auch wenn der Tag null, an dem das Wasser tatsächlich zur Neige geht, am Ende nicht kam: Begrüßungsrituale wie dieses sind in Kapstadt derzeit keine Option. Der Schrecken sitzt Behörden und Bürgern noch in den Gliedern. Von privaten Haushalten über die Landwirtschaft bis zu Hotels: Keiner blieb von den strikten Regeln, die über die vergangenen Monate einzuhalten waren, verschont.

Die Restriktionen reichten weit in die Privatsphäre hinein. Baden, Waschen, ja sogar das Spülen von Toiletten war nur noch eingeschränkt erlaubt. Wer sich nicht an die Regeln hielt, musste mit Strafen rechnen. Jetzt hat sich die Lage auch dank des Regens normalisiert. Wassersparen ist aber mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Keine öffentliche Toilette, an der nicht zumindest ein Schildchen mit dem Hinweis "Every Drop Counts" zu finden ist. Hotels haben vorsorglich die Stöpsel aus den Badewannen entfernt und fordern ihre Gäste zu wassersparendem Duschen auf.

AUA setzt auf die Region

Der ohnehin schwächelnden Wirtschaft Südafrikas und der besonders betroffenen Region am Kap der Guten Hoffnung ist die Trockenheit nicht bekommen. Sie rutschte in eine Rezession. Der Einbruch in der landwirtschaftlichen Produktion und vor allem die vielen Gäste, denen eine Urlaubsreise in die dürregeplagte Region zu gewagt erschien, sorgten für einen kräftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung. AUA-Chef Alexis von Hoensbroech ist dennoch davon überzeugt, dass die noch von Vorgänger Kay Kratky geplante Langstreckenroute nicht zur Unzeit kommt, wie er bei der Präsentation der Quartalszahlen in Kapstadt sagt. Langfristig setzt man auf einen Gästezuwachs in der Region. Grund zum Jubeln gibt es für die AUA dennoch nicht.

Steigende Kerosinpreise, Kosten im Millionenbereich für Flugverspätungen und zunehmende Low-Cost-Konkurrenz in Wien hinterlassen Spuren. Das Betriebsergebnis (Ebit) ist im dritten Quartal um 6,2 Prozent auf 92 Millionen Euro, der Betriebsgewinn um 7,7 Prozent auf 89 Millionen Euro gesunken. In den ersten neun Monaten lag das angepasste operative Ergebnis bei 86 Millionen Euro (minus 14 Prozent). Im kommenden Jahr wird es kaum besser werden.

Nordamerika im Fokus

Wie die Mutter Lufthansa will auch die AUA die steigenden Treibstoffkosten über die Ticketpreise an die Kunden weiterreichen, zumindest auf den Langstrecken. Denn am Heimatmarkt geht von Hoensbroech davon aus, dass man die Billigkonkurrenz mit günstigen Tickets in touristische Destinationen wird kontern müssen: "Wir werden nicht in Schönheit sterben." Kapstadt als Destination soll vor allem im Verbund mit den anderen Konzerntöchtern funktionieren.

Grundsätzlich soll das Langstreckennetz stärker Richtung Nordamerika ausgerichtet werden, bei asiatischen Destinationen wird hingegen ausgedünnt. Unwirtschaftliche Strecken wie Hongkong, Havanna, Colombo, Isfahan, Shiraz oder Linz wurden aus dem Programm genommen, die Kapazitäten nach Chicago, New York, Montreal, Peking und Schanghai aufgestockt. Konzentration auf profitable Strecken lautet die Devise.

Keine Ertragsperle für Mutter Lufthansa

Was die Zukunft der AUA betrifft, so sieht der neue Chef das so: "Die AUA ringt nicht mehr ums Überleben, sondern um die Zukunft." Wo genau die im Konzern liegen soll? "In einem starken Hub-Carrier." Betonung auf stark. Einfach ist der Weg dahin wohl nicht, denn eines hat sich nicht geändert: Eine Ertragsperle im Konzern ist die AUA bei weitem nicht. Mit vier Prozent Ebit-Marge im Vorjahr hat sie sich zwar in den vergangenen zwei Jahren verbessert, kommt aber nur auf die Hälfte dessen, was die anderen Töchter (ausgenommen Eurowings) schaffen. In den ersten neun Monaten ist der Renditeabstand zu Lufthansa und Swiss sogar wieder größer geworden.

Was von Hoensbroech nach rund 90 Tagen im Amt also schon sagen kann: "Am Ende geht es darum, dass wir nicht nur in der Positionierung auf Augenhöhe sind mit den anderen Drehkreuzen, sondern auch in der Rentabilität. Da wollen wir hin."

Fitnesskur

Wie genau das gehen soll, dazu will von Hoensbroech noch nicht allzu viel Konkretes sagen. Ein Thema sei jedenfalls das Flottenalter. Dieses liege im Schnitt bei 14 Jahren, die Flotte sei dennoch gut. Unter Druck stehe man ohnehin nicht, betont er. In Frankfurt dürfte man das etwas anders sehen. Im Sommer warnte Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svennsson, die Kosten bei der AUA müssten sinken, sonst werde der Konzern in andere Marken mehr investieren. Jetzt heiße es eben, Argumente zu finden und Ertrags- und Sparpotenziale zu heben, sagt von Hoensbroech.

An einen neuen Langstreckenflieger ist derzeit jedenfalls eher nicht zu denken. Eher an ein aufwendigeres Fitnessprogramm: Bürokratieabbau, Prozessvereinfachung, digitale Lösungen wie etwa ein Programm, das bei Flugunregelmäßigkeiten automatisch Umbuchungen für betroffene Passagiere auswirft, oder ein Service, das ein Upgrade auf teurere Sitze zu günstigeren Preisen erlaubt. Auch die Zahl der Mitarbeiter, die im letzten Jahr wieder gestiegen ist, dürfte bei stärkerem Gegenwind nicht in Stein gemeißelt sein. (Regina Bruckner, 30.10.2018)