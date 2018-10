EU-Wahl: Werner Kogler bewirbt sich um grüne Spitzenkandidatur

Kogler will parallel dazu für zwei Jahre Bundessprecher bleiben. Michel Reimon tritt aus privaten Gründen nicht mehr an

Wien – Der grüne Bundessprecher Werner Kogler strebt die Spitzenkandidatur bei der EU-Wahl an: "Ich bewerbe mich für die Spitzenkandidatur auf dem grünen Bundeskongress", sagte Kogler am Dienstag bei einer Pressekonferenz, die er gemeinsam mit dem EU-Abgeordneten Michel Reimon in Wien absolvierte.

Reimon selbst verzichtet "aus persönlichen Gründen" auf sein ursprünglich eigentlich geplantes neuerliches Antreten. Sein vielsagender und zugleich wenig verratender Tweet dazu:

Kogler will vorerst auch das Amt des Grünen Bundessprechers weiter ausüben. Er werde beim Bundeskongress am 17. November als Bundessprecher kandidieren und will dieses Amt dann auch für die zweijährige Funktionsperiode ausüben. Danach rechnet er mit einer Übergabe an einen Nachfolger. Die Kür des Grünen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, für die sich Kogler bewirbt, findet Anfang 2019 statt.

Reimon sagte, er habe mit Kogler lange über seine Entscheidung debattiert, und diese sei ihm auch nicht leichtgefallen. Die Entscheidung Koglers, sich für die Spitzenkandidatur zu bewerben, bezeichnete Reimon als "wahnsinnig wichtige Lösung für uns". "Werner Kogler ist wohl unser bester und prominentester Mann", sagt er. Er selbst werde sich zwar im EU-Wahlkampf einbringen, aber nicht auf einem wählbaren Platz kandidieren.

Kogler will bei der EU-Wahl mit dem Anspruch antreten, die Union verändern zu wollen: "Wer Europa liebt, muss die Union verändern wollen, eigentlich radikal verbessern wollen", sagte er. Den Fokus will er auf Grüne Kernthemen wie Ökologie, gesunde Lebensmittel, aber auch auf soziale Fragen und die "Verteidigung von Demokratie und europäischen Werten" legen.

"Das Klima spielt verrückt, weil eine falsche Wirtschaftspolitik das Klima verrückt hat", sagte Kogler. Dieses Thema sei mittlerweile eine "Überlebensfrage", und Europa habe die wirtschaftliche Kraft, in diesem Bereich Vorreiter zu sein. Man könne hier aber nicht als einzelnes Land vorgehen, sondern nur Europa als Ganzes.

Türkis-blau "umweltpolitische Geisterfahrer"

Scharfe Kritik übte er an der österreichischen Ratspräsidentschaft. Er attestierte ÖVP und FPÖ ein "Versagen" beim Klimaschutz: "Türkis-Blau sind umweltpolitische Geisterfahrer". Und er halte es für eine "wirkliche Unterlassungstäterschaft", dass der Ökologie kaum Raum eingeräumt wird: "Man kann sich auch an der Zukunft vergehen, indem man etwas unterlässt", so Kogler. Stattdessen konzentriere sich die Ratspräsidentschaft mit dem Motto "Ein Europa das schützt" nur auf ein Thema – nämlich die Migration, kritisierte er. Auch die SPÖ stehe – trotz jüngster anderslautender Beteuerungen – "regelmäßig auf der falschen Seite in ökologischen Fragen".

Auch im sozialen Bereich sieht Kogler großen Handlungsbedarf auf EU-Ebene. "Es kann nicht sein, dass immer öfter Konzerninteressen Entscheidungen der Union dominieren.". Man müsse "die Politik der Union ändern, auch kritisieren – aber es geht nur im gemeinsamen Verbund".

Nach einem Wahlziel gefragt wollte sich Kogler noch nicht festlegen. Und auch zu seiner möglichen späteren Nachfolge auf Bundesebene hielt er sich bedeckt. Es würden jedenfalls bereits beim Bundeskongress am 17. November neue Gesichter dabei sein, sagte er.

ÖVP entscheidet Anfang 2019, Neos Liste erst im März

Während nun also bei SPÖ (der frühere Klubchef Andreas Schieder) und Grünen (Werner Kogler) klar ist, wer die Partei in die EU-Wahl führt, machen es die anderen Parteien noch spannend. Die ÖVP will zunächst den EU-Ratsvorsitz hinter sich bringen und ihren Listenersten voraussichtlich zu Jahresbeginn 2019 präsentieren. Bei den Neos braucht es den bekannten Vorwahlprozess, der im März abgeschlossen wird. Die Liste Pilz tritt an, mit wem ist aber noch offen.

Die Entscheidung, wer für die ÖVP ins Rennen um das Europaparlament geht, soll nach dem Ratsvorsitz Ende des Jahrs oder Anfang 2019 fallen, hieß es zur APA. Ob dies der Spitzenkandidat aus dem Jahr 2014 und derzeitige Delegationsleiter Othmar Karas wird, ist noch offen. Sollte dies nicht der Fall sein, war immer wieder über eine eigene Liste spekuliert worden, Fans hat der Vorzugsstimmenkaiser Karas jedenfalls genug.

Ein bisschen Zeit lassen sich auch noch die Neos. Wie bei den Pinken üblich, wird die Liste in einem dreistufigen Vorwahlprozess gewählt. Bis Anfang Februar kann sich jeder für einen Listenplatz bewerben. Am 16. Februar folgt dann die Mitgliederversammlung, bei der sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen können. Dabei wird auch das Programm zur EU-Wahl beschlossen. Der Vorwahlprozess startet mit einer öffentlichen Online-Vorwahl, danach gibt es die Wahl im Erweiterten Vorstand und am 9. März wird die endgültige Liste bei einer Mitgliederversammlung bestimmt. Als mögliche Kandidatin wurde immer wieder Europasprecherin Claudia Gamon genannt, sie hat sich aber noch nicht deklariert. Für die neue Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wäre sie jedenfalls eine gute Wahl, wie sie bereits wissen ließ. Fest steht, dass Angelika Mlinar nicht mehr antritt, sie gab ihren Rückzug bereits vor Monaten bekannt.

Bei der Liste Pilz ist das Antreten fix. Wer ins Rennen geschickt wird, ist aber noch nicht bekannt, der oder die Kandidatin soll aber zeitnah vorgestellt werden, erklärte Parteichefin Maria Stern. (red, APA, 30.10.2018)