Deutscher Pfleger gesteht vor Gericht 100 Morde

Der 41-Jährige bekannte die Schuld an der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Prozess begann mit einer Schweigeminute für die getöteten Patienten

Oldenburg – Der wegen 100-fachen Mordes an Patienten angeklagte frühere Krankenpfleger hat die Taten zum Auftakt seines Prozesses vor dem Landgericht Oldenburg gestanden. Auf die Frage des Gerichts, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zuträfen, antwortete der Angeklagte am Dienstag mit Ja. "Das, was zugegeben worden ist, so ist es auch", fügte er hinzu.

Taten zwischen 2000 und 2005

Der Pfleger soll die Patienten zwischen 2000 und 2005 mit verschiedenen Medikamenten an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen zu Tode gespritzt haben. 2005 hatte eine Krankenschwester ihn im Klinikum Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Bis das ganze Ausmaß der Taten ans Licht kam, vergingen jedoch Jahre. Der Mann dürfte somit für die größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich sein. In zwei Verfahren stand er bereits vor Gericht. In dem neuen Prozess wollen 120 Nebenkläger erfahren, wie und warum ihre Verwandten sterben mussten.

Wegen der vielen Zuschauer verlegte das Landgericht Oldenburg die Verhandlung in die Weser-Ems-Hallen. Bis Ende Mai sind 23 Prozesstage geplant, zahlreiche Zeugen und Gutachter sollen aussagen.

Heimtückisch

Mit einer Schweigeminute für die Opfer hatte der Prozess am Dienstag begonnen. Der 41-Jährige sitzt wegen sechs Taten bereits lebenslang in Haft. Er habe seine Opfer aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet, erklärte die Staatsanwaltschaft bei der Anklageverlesung. Er habe den Menschen aus Langeweile Medikamente gespritzt und um seine Fähigkeiten bei der Reanimation zu demonstrieren. Das habe er in dem Wissen getan, dass dies zum Tod führen kann. (APA, 30.10.2018)