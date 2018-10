CrossFit: Spektakuläre Eröffnungsparty

In Vösendorf eröffnete eine neue CrossFit Area mit dem modernsten und innovativsten Trainingsbereich. Das neues umfangreiches Trainingsangebot wurde vorgestellt und die modernen Geräte konnten von den Athleten getestet werden.

Das Team von CrossFit Area 23 und Dance Moving Point luden am Samstag, dem 27. Oktober 2018, zu einem Grand Opening mit abenteuerlichem Sportprogramm ein.

Von speziellem CrossFit Training für Kids über ein spannendes Rahmenprogramm für die Jüngsten, bis hin zu Street Dance Workshops und CrossFit Probetraining für Erwachsene wurden umfangreiche Workshops für alle Besucher angeboten.

Im Zuge des Openings wurde zur Einweihung der neuen CrossFit Halle ein spannender Wettkampf mit Profis aus dem CrossFitBereich abgehalten. Das Preisgeld in Höhe von € 1.000 erkämpften sich Vanessa Maria Wagner und Maximilian Walter, welches von UnitCargo, einem international Logistikunternehmen, zur Verfügung gestellt wurde. Zum Abschluss des Trainings fand eine Party mit Athleten, Mitgliedern und Zuschauern statt, die noch bis lange in die Nacht anhielt.

Auf 557,5 m² Trainingsbereich werden zwei Trendsportarten angeboten: CrossFit und Moving Point.

Über CrossFit

CrossFit ist ein umfassendes Kraft- und Konditionstraining aus den USA auf der Grundlage von ständig variierenden funktionalen Intensitäten. Kein anderes Fitnessprogramm ist so vielseitig und setzt gleichzeitig so klare Standards.

Über Moving Point

Freude am Tanzen und Spaß an der Bewegung erlebst Du im Tanzstudio Moving Point! Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen findet hier jeder einen Kurs nach seinem Geschmack. Damit sich jeder wohlfühlt, bietet Moving Point Kurse für verschiedene Altersstufen an.





CrossFit Area 23: www.crossfitarea23.com

Kursangebot von Moving Point: www.movingpoint.at