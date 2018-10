Tausende Haushalte nach Unwetter ohne Strom, Zugverkehr beeinträchtigt

Unzählige Straßen in Kärnten und Osttirol sind gesperrt, auch Lienz ist auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Der Föhnsturm deckte die Festung Hohensalzburg teilweise ab, die Südbahnstrecke ist am Semmering blockiert

Klagenfurt – Die Hochwasserkatastrophe ist in der Nacht auf Dienstag in Kärnten vorerst ausgeblieben. Zwar war die Situation in Möllbrücke in den frühen Morgenstunden nach wie vor angespannt, unzählige Straßen im ganzen Land wegen des Wassers oder umgestürzter Bäume gesperrt und 10.000 Haushalte ohne Strom. Lavamünd blieb von der großen Flut aber verschont.

orf

Der Loiblpass war für die Nachtstunden wegen des Föhnsturms vorsorglich gesperrt worden, im Lauf der Nacht musste der Wurzenpass wegen Vermurungen gesperrt werden. Gesperrt war auch der Plöckenpass, der Seeberg- und der Paulitschsattel waren ebenfalls blockiert. Die Mölltal-Bundesstraße war in mehreren Abschnitten gesperrt, dazu kamen dutzende Landes- und Gemeindestraßen in fast allen Kärntner Bezirken. Zur Gänze verschont blieben nur die Bezirke St. Veit/Glan und Feldkirchen.

Polizeiauto von umfallendem Baum getroffen

In Velden rückte eine Polizeistreife wegen eines umgestürzten Baums auf der Köttmannsdorfer Landesstraße aus, dabei wurde das Polizeiauto von einem weiteren umstürzenden Baum getroffen und schwer beschädigt. Die beiden Beamten konnten das Fahrzeug nur noch auf der Fahrerseite verlassen, eine 25 Jahre alte Polizistin musste im LKH Villach behandelt werden, ihr 58-jähriger Kollege erlitt leichte Verletzungen.

In Rattendorf im Gailtal gab es in der Nacht Großalarm, weil ein Damm gebrochen war, 15 Häuser mussten evakuiert werden. Das Lesachtal war auch in der Früh wegen Vermurungen noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bevölkerung des eigentlich als am gefährdetsten eingestuften Lavamünd blieben vorerst verschont. Laut Verbund-Sprecher Robert Zechner gelinge es vorerst, die Hochwasserwelle über den Völkermarkter Stausee abzupuffern. Derzeit lasse man rund 1.550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde nach Lavamünd durch, ob die Kapazitäten des Stausees für die Wassermassen reichen würden, sei aber noch nicht ganz sicher.

Lienz auf Straßenweg nicht erreichbar

Die Osttiroler Bezirkshauptstadt Lienz war Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat dennoch nicht über die Ufer. Voraussichtlich den ganzen Dienstag bleiben die Bahnstrecken zwischen Spittal Millstättersee und Lienz, Lienz und San Candido sowie Faak am See und Ledenitzen gesperrt.

Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste. "Wir haben die Nacht den Umständen entsprechend gut überstanden", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Wettersituation habe begonnen, sich zu entspannen. Nach wie vor waren 17 Osttiroler Gemeinden ohne Strom. Für den frühen Vormittag war die eine Einsatzbesprechung angesetzt.

Stromausfälle auch in der Steiermark und Niederösterreich

Nach Sturmböen in der Nacht auf Dienstag waren in der Früh rund 6.000 steirische Haushalte ohne Elektrizität. Zahlreiche Bäume waren auf Stromleitungen gefallen. Besonders betroffen waren das obere Mürztal, der Norden des Bezirkes Weiz, der Raum Bruck/Mur und Pernegg sowie der Raum Knittelfeld und Soboth, erklärte Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris.

Aufgrund von Sturm ist die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag auch in Teilen Niederösterreichs im Einsatz gestanden. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Neunkirchen, wo es auch zu Stromausfällen kam. Bisher waren im Bundesland 80 Einsätze zu bewältigen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger in der Früh. Die Aufräumarbeiten sollten bis Mittag dauern.

Allein im Bezirk Neunkirchen mussten die Helfer zu 40 Einsätzen ausrücken. In der Gemeinde Semmering wurden Teile eines Hausdachs weggerissen und auf den benachbarten Bauhof geschleudert. In Breitenstein und Kirchberg am Wechsel stürzten Bäume auf Leitungen, wodurch die Stromversorgung unterbrochen wurde. Zudem war die Südbahn unterbrochen, nachdem ein Railjet am Abend zwischen Eichberg und Semmering mit einem umgestürzten Baum, der auf den Gleisen lag, kollidiert war.

Der Railjet war von Villach nach Wien unterwegs gewesen, als er gegen 20.30 Uhr mit einem umgestürzten Baum zusammenstieß. Die Lok wurde dabei nicht beschädigt, hieß es von der ÖBB. Personen kamen nicht zu Schaden, die Aufräumarbeiten jedoch mussten in der Nacht wegen des Sturms unterbrochen werden. Sie wurden in der Früh wiederaufgenommen.



Feuerwehrmann in Südtirol ums Leben gekommen



In Südtirol hat die Unwetternacht ein Todesopfer und zwei Verletzte gefordert. In St. Martin in Thurn wurde ein Feuerwehrmann durch einen herabstürzenden Baum getroffen. Er erlitt tödliche Verletzungen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Ein Mann und eine junge Frau wurden ebenfalls verletzt. In Mühlwald verletzte ein umstürzender Baum einen Mann. In Schlanders wurde eine junge Frau in einem Auto verletzte, das von einem Felsbrocken getroffen wurde. Beide trugen mittelschwere bis schwere Verletzungen davon.

Festung Hohensalzburg teilweise abgedeckt

Dienstagmorgen hat der schwere Föhnsturm dann die Stadt Salzburg erreicht und dort große Schäden angerichtet. "Wir haben ab 6.00 Uhr kurzfristig eine große Zahl an Einsätzen hereinbekommen", sagte Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr Salzburg zur APA. Teilweise liefen bis zu 70 Einsätze parallel. Auf der Festung Hohensalzburg wurden ein nicht unerheblicher Teil des Daches abgedeckt.

"Wir haben das Areal großräumig abgesperrt. Solange der Wind anhält, können wir nur abwarten", sagte Kloiber. Im ganzen Stadtgebiet stürzten Bäume und Kamine um oder drohten umzustürzen, Blechdächer wurden abgetragen. Auch der Chiemseehof, der Sitz der Salzburger Landesregierung, war betroffen. Wie hoch die Schäden tatsächlich sind, lasse sich noch nicht abschätzen.

Das Amt für öffentliche Ordnung hat kurz vor 8.00 Uhr eine Sperre für den Kapuzinerberg und den Mönchsberg, die Friedhöfe, Parks und städtischen Wälder veranlasst. Es herrsche erhebliche Gefahr durch umstürzende Bäume und losgerissene Äste.

Wie Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gegen 8.30 Uhr zur APA sagte, sei das Schlimmste aber bereits wieder vorbei. "Der Höhepunkt wurde bereits erreicht, der Wind wird im Laufe des Vormittags zunehmend weniger." Die stärksten Böen im Stadtgebiet wurden mit 89 km/h an der Messstelle am Flughafen Salzburg erreicht. (APA, 30.10.2018)