Inter nach Sieg bei Lazio Tabellenzweiter

Mailand in Rom 3:0 erfolgreich und an Neapel vorbei

Inter Mailand ist neuer Tabellenzweiter in der Serie A. Am 10. Spieltag setzten sich die Nerazzurri im Top-Duell beim Vierten Lazio Rom ungefährdet mit 3:0 (2:0) durch und schob sich damit an Napoli vorbei.

Goalgetter Mauro Icardi (28., 70.) sowie Vizeweltmeister Marcelo Brozovic (41.) trafen für die Gäste im Stadio Olimpico. Inter beschenkte damit seinen neuen Präsidenten Steven Zhang (27), der chinesische Unternehmer steht erst seit Freitag an der Spitze des 18-maligen italienischen Meisters.

Napoli, das am Sonntag gegen die AS Rom nicht über ein 1:1 hinauskam, ist nun aufgrund der schlechteren Tordifferenz Dritter. Lazio liegt weitere vier Punkte dahinter.

Nummer eins in Italien ist Juventus Turin, das mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. (sid, red – 29.10. 2018)