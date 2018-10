Frau sprengte sich im Zentrum von Tunis in die Luft

Tunesisches Innenministerium bestätigt neun Verletzte

Tunis – In der tunesischen Hauptstadt Tunis hat sich nach Angaben eines staatlichen Radiosenders am Montag eine Frau in die Luft gesprengt. Die Polizei sperrte die Habib Bourguiba-Straße im Zentrum der Stadt ab.

Mindestens neun Personen wurden dabei verletzt. Das bestätigte das tunesische Innenministerium. Ein Sprecher des Ministeriums sprach von einer "terroristischen Explosion".

Zeugen berichteten von einer lauten Explosion. Rettungsautos und Polizeiwägen eilten zum Ort des Anschlags. Es ist noch nichts über die Hintergründe der Tat bekannt. (red, 29.10.2018)