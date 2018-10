Mytaxi will E-Scooter an den Start bringen

Wo genau, will das Unternehmen allerdings nicht verraten

Nach Lime, Bird und Tier, will nun auch Mytaxi leihbaren Elektro-Rollern an den Start bringen. Man gehe "in einem europäischen Markt" noch heuer mit E-Scootern ins Rennen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Um welches Land es sich genau handelt, wollte das Unternehmen nicht sagen. Dem Testlauf könnten im kommenden Jahr weitere europäische Märkte folgen. Bei den Fahrzeugen handelt sich Kickroller vom Typ Segway ES4. (red, 29.10. 2018)