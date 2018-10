Real Madrid feuert Lopetegui, Solari übernimmt interimistisch

Nach 120 Tagen ist die Ära des ehemaligen spanischen Teamchefs vorbei – Coach des B-Teams als Übergangslösung – Conte als Wunschpersonalie

Madrid – Real Madrid hat sich am Montag erwartungsgemäß von Trainer Julen Lopetegui getrennt. Der 52-Jährige war erst seit Saisonbeginn bei den Königlichen tätig gewesen. Am Sonntag hatte Real den Clasico beim Meister FC Barcelona mit 1:5 verloren.

Santiago Solari, der bisherige Coach der B-Elf Reals, wird vorerst als Interimslösung fungieren und am Dienstag erstmals das Training leiten. Als Spieler war der 42-jährige Argentinier von 2000 bis 2005 bei Real engagiert, es waren die Zeiten des als Galácticos firmierenden Starensembles um Zinedine Zidane, Luis Figo und Ronaldo.

Der Mittelfeldspieler gewann im Trikot des Weißen Balletts zweimal die Meisterschaft, 2002 auch die Champions League. 2016 kehrte er als Coach der A-Jugend zu den Madrilenen zurück, wenig später übernahm er nach der Beförderung Zidanes deren zweite Mannschaft.

foto: reuters/fraile Santiago Solari in einem Archivbild aus dem Jahr 2005

"Missverhältnis"

Mit der Entlassung Lopeteguis, erfolgloser Nachfolger Zidanes, wolle man "die Dynamik der ersten Mannschaft verändern, da alle Saisonziele noch erreichbar sind", hieß es von Seiten Reals. "Es besteht ein Missverhältnis zwischen der Qualität des Personals, das mit acht Spielern für den Goldenen Ball nominiert ist – etwas, das in der Klubgeschichte noch nie passiert ist – und den bisherigen Ergebnissen."

In der Tabelle der Primera Division belegt Real nach vier Saisonpleiten den unmöglichen neunten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Barca beträgt sieben Punkte. In den letzten sieben Pflichtspielen verließ Madrid fünfmal den Platz als Verlierer. Solche Bilanzen wiesen Real-Trainer zuletzt in den 1920er-, 1930er- und 1940er-Jahren auf.

Lopetegui hatte zwar am Montagvormittag noch das Training geleitet, soll sich laut der Zeitung "Marca" aber bereits am Sonntag nach dem Match von seinen Spielern verabschiedet haben. Kurz vor Beginn der WM hatte er aufgrund seines öffentlich gewordenen Engagements bei Real nach Turnierende seine Funktion als Spaniens Teamchef verloren

Der Clasico war "die letzte Schaufel Erde" auf Lopeteguis Grab, schrieb die AS. "Madrid war ein Desaster", gab Mittelfeldmann Casemiro zu. "Die Lage ist beschissen", sagte Kapitän Sergio Ramos: "Wir unterstützen den Trainer bis zum Tod, aber die Entscheidungen werden oben getroffen." Isco sagte: "Man müsste uns alle rauswerfen, nicht nur den Trainer."

foto: imago/sportimage Antonio Conte, Meistermacher von Juventus und Chelse, sowie ehemaliger italienischer Teamchef ist wohl die eigentliche Zielperson Reals.

Verhandlungen mit Conte spießen sich

Nach Medienberichten will Real-Präsident Florentino Perez Antonio Conte oder den derzeit bei Manchester United unglücklichen Ex-Real-Coach Jose Mourinho als 13. Trainer in seiner Ära holen. Zwei Männer, die wegen ihrer tendenziell autoritären Persönlichkeiten bekannt sind. Bis es zu einer Einigung kommt, wird Solari für das Team verantwortlich sein. Das betrifft das Cupspiel bei Melilla am Mittwoch und wohl auch noch das Meisterschaftsmatch gegen Real Valladolid am Samstag.

Länger als zwei Wochen kann ein Trainer aber nach Verbands-Regeln nicht übergangsweise arbeiten. Danach muss er durch eine Dauerlösung ersetzt – oder selbst zum Chef befördert werden. Die Zeit drängt also. Und die Gespräche mit Conte, Favorit Nummer eins von Perez, gestalteten sich offenbar plötzlich schwierig. Der 49-Jährige habe demnach am Montag unter anderem mitgeteilt, er wolle vor einer Entscheidung das "Zukunftsprojekt" des Klubs im Detail kennen und studieren, schrieb die Sportzeitung "AS".

Die Ego-Frage

Bei den Spielern scheint Conte nicht die erste Wahl zu sein. Ramos sagte nach dem Clasico etwa als er von einem Journalisten gefragt wurde: "Conte ist ein Trainer der harten Hand, eine gute Lösung"? Die Antwort: "Respekt muss man sich verdienen und nicht aufzwingen wollen."

Als Mourinho zwischen 2010 und 2013 Trainer bei Real war, hatte der eigenwillige Portugiese mit den Stars große Probleme. Das führte zu Konfrontationen nicht nur in der Kabine, sondern auch mit Medien und Fans. Mit ihm holte der Verein nur je einmal den Pokal (2011) und den Titel in der Liga (2012). Mit einem anderen "harten Hund" fuhr Real in der jüngeren Vergangenheit noch schlechter. Rafael Benitez wurde Ende 2015 nach nur wenigen Monaten im Amt vor die Tür gesetzt. (APA, sid, red – 29.10.2018)