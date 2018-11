"You Are Jeff Bezos": Spiel zeigt auf, wie absurd viel Geld der Amazon-Gründer hat

Das Textadventure lädt dazu ein, Bezos' gesamtes Vermögen auszugeben

Das Vermögen von Amazon-Gründer Jeff Bezos beläuft sich auf 156 Milliarden Dollar. Damit ist der US-Amerikaner der aktuell reichste Mensch der Welt. Wer in die finanziellen Fußstapfen von Bezos treten will, kann dies nun mit You Are Jeff Bezos tun – einem kostenlosen Browser-Textadventure.

Das gesamte Vermögen von Bezos ausgeben

Die primäre Aufgabe des satirischen Spiels ist, das gesamte Vermögen von Bezos auszugeben. Das gesellschaftskritische Game bietet hierbei eine Fülle an Optionen. So kann man sämtlichen Obdachlosen in den USA helfen und hat dabei immer noch riesige Geldmengen übrig. Um 139 Milliarden Dollar kann man auch ganz Puerto Rico helfen – immerhin 17 Milliarden bleiben einem dann noch.

Unglaublich schwierig, so viel Geld auszugeben

Das Spiel zeigt die absurden Geldmengen, die Bezos hauptsächlich mittels Amazon-Aktien aufweist, hervorragend auf. So kann man das Jahresbudget der Nasa locker aufbringen, mit Leichtigkeit das Gehalt aller Amazon-Mitarbeiter verdoppeln und Steuern an die EU aus der Portokasse nachzahlen. Selbst wenn man die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat, bleiben auf dem virtuellen Konto nach wie vor Milliarden.

Etliche Enden und einige Easter-Eggs

Urheber des Games ist übrigens Kris Ligman, der das Spiel auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Eigentlich war You Are Jeff Bezos nur als Schmäh gedacht – als Ligman das Konzept anderen vorstellte, wurde er aber dazu ermutigt, das Game doch zu entwickeln. Dem Macher geht es auch primär darum, dass Nutzer einen gewissen Spaß dabei haben. Versprochen werden übrigens multiple Enden und auch einige Easter-Eggs. "Ich hoffe, man merkt, wie unfair eigentlich das Vermögen eines Milliardärs ist", sagte Ligman zuletzt gegenüber "Motherboard". (red, 2.11.2018)