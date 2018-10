Deutscher Branchenverband: Auto-Produktionsstandorte brauchen 5G

Lokale 5G-Netze nötig

Produktionsstandorte der Autoindustrie sind aus Sicht des Verbandes der deutsche Automobilindustrie (VDA) auf den künftigen Mobilfunkstandard 5G angewiesen. Lokale 5G-Netze seien nötig, "um die Effizienzvorteile der Digitalisierung auch in der Fertigung nutzen zu können", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes am Montag in Berlin.

Mattes hatte sich zuvor bereits für ein flächendeckendes 5G-Netz für Anwendungen in Fahrzeugen eingesetzt. Große Städte, aber auch die Autobahnstrecken müssten komplett digitalisiert sein. In der Industrie sprach er sich nun ebenfalls für eine breite Anwendung aus: 5G-Versorgung solle es auf dem gesamten Werksgelände geben, nicht nur in einzelnen Fertigungshallen. (APA, 29.10. 2018)