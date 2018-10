Neuer "Halloween"-Film übertrifft alle Erwartungen

Die alternative Fortsetzung des Horror-Klassikers hat einen Umsatzrekord an den Kinokassen für den Monat Oktober aufgestellt

Hollywood – Seit zwei Wochen ist der Kult-Messerstecher Michael Myers zurück in den Kinos. Und das höchst erfolgreich. Die alternative Fortsetzung des John-Carpenter-Horror-Klassikers "Halloween" von 1978 hat an den nordamerikanischen Kinokassen am zweiten Wochenende einen Umsatzrekord für den Monat Oktober aufgestellt. Einnahmen von 785 Millionen US-Dollar konnten erzielt werden. Damit wurde der bisherige Spitzenwert von 758 Millionen Dollar aus dem Jahre 2014 übertroffen.

universal pictures

Kein Wunder also, dass bereits laut über eine Fortsetzung des Films, bei dem David Gordon Green Regie führte, nachgedacht wird: Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis und Co-Drehbuchautor Danny McBridge zeigen sich diesbezüglich aufgeschlossen. McBridge bestätigte in einem Interview, dass es bereits erste Ideen gibt. Jamie Lee Curtis verkündete, dass sie für eine Fortsetzung als Laurie Strode zurückkehren würde. John Carpenter, Schöpfer der Horror-Reihe und Komponist der Musik beim aktuellen Teil, hält sich hingegen noch bedeckt. (red, 29.10.2018)