EU schiebt Ende der Zeitumstellung nach hinten

Die Sorgen vor einem Zeit-Fleckerlteppich dürfte dazu führen, dass die Zeitumstellung erst 2021 abgeschafft wird

Graz – Die EU braucht noch viel Zeit, um das Ende der Zeitumstellung zu bewerkstelligen. War ursprünglich ein rasches Auslaufen schon im kommenden Jahr geplant, wird nun das Jahr 2021 ins Auge gefasst. Das erklärte Norbert Hofer (FPÖ) beim informellen EU-Verkehrsministerrat in Graz. Etwas überraschend für einige Beobachter stellte der Ressortchef die bisherige Präferenz Österreichs für eine ganzjährige Sommerzeit zur Disposition.

Im Vordergrund stehe die Absicht, eine gemeinsame Vorgangsweise in Mitteleuropa zu erreichen, sagte Norbert Hofer. Es wäre "nicht gescheit", mit einem fixen Standpunkt in die Gespräche zu gehen. Österreich hat dabei vor allem Deutschland im Auge, von dem man sich nicht zeitlich entfernen will. Allerdings gibt es auch beim Nachbarn gewisse Präferenzen für eine einheitliche Sommerzeit. Bei einer fixen Winterzeit würde es im Sommer schon sehr früh hell werden. In Wien beispielsweise am 20. Juni um 3.53 Uhr. Ein anderes Beispiel: Bleibt Spanien bei der Sommerzeit, geht die Sonne in Madrid am 20. Dezember erst nach 9.30 auf.

Der Fluch mit der Uhr

Insgesamt stellt sich das Ende der Zeitumstellung als möglicherweise unterschätzte Herausforderung dar. Ein "Fleckerlteppich" in der EU solle unbedingt vermieden werden, sagte Hofer. Wie wichtig ihm der Aspekt ist, zeigt ein neuer Vorschlag, den der österreichische Ratsvorsitzende am Montag in Absprache mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc eingebracht hat. Sollte es zu keiner koordinierten Vorgangsweise unter den Mitgliedsstaaten kommen und eine Beeinträchtigung des europäischen Binnenmarkts drohen, soll die Reißleine gezogen werden.

Bei Eintreten dieser sogenannten Safeguard Clause oder Sicherheitsklausel müsste der Prozess neu aufgesetzt werden. Als Ziel wurde postuliert, dass es künftig nicht mehr als die jetzigen drei Zeitzonen in der EU gibt. Als besonders skeptisch gegenüber dem Ende der Zeitumstellung eingestellt sind laut Ratskreisen Großbritannien, Polen und Schweden, davor hatten auch einige Südländer Bedenken angemeldet.

Koordinator gesucht

Andere Staaten haben zwar weniger Probleme mit dem Auslaufen des halbjährlichen Uhrenstellens, befürchten aber eine Zersplitterung der Zeitzonen. Für die Abschaffung der Zeitumstellung bedarf es einer qualifizierten Mehrheit, danach sollen die Mitgliedsstaaten in ihrer Entscheidung frei sein. Dieser Standpunkt wird nun allerdings durch die genannte Klausel eingeschränkt, zudem soll ein Koordinator für eine harmonisierte Vorgangsweise sorgen. (Andreas Schnauder, 29.10.2018)