"Krone"-Leserbriefseite, wo die EU zur Diktatur wird

"Geniert sich da niemand bei so viel gefährlichem Schwachsinn?", fragt "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter

Wien – Mit dem Abdruck eines Leserbriefs hat die "Kronen Zeitung" bereits einmal den Ehrenkodex für die österreichische Presse verletzt – der STANDARD berichtete. Damals wurden Flüchtlinge aus Afrika als "Invasoren", "Eindringlinge" und "schwarze Armada" bezeichnet, nun sorgt erneut ein Leserbrief für Kritik.

Unter der Überschrift "EU – von der Union zur Diktatur" wird die Europäische Union am Montag, 29. Oktober 2018, von einem Leser aus der Steiermark mit einer Diktatur verglichen.

foto: faksimile/kronen zeitung

Der Abdruck sorgt für Verwunderung und Kritik, so fragt "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter auf Twitter: "In der Krone wird ein Leserbrief abgedruckt, in dem die EU als Diktatur bezeichnet wird. Geniert sich da niemand bei so viel gefährlichem Schwachsinn?"

(red, 29.10.2018)