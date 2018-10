Bunte Halteschlaufen gegen triste Öffi-Fahrten

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett statt eintönigem Gelb und Grau

Wien – Es wird nicht ruhig um die U6. Nach dem Essverbot samt Sonderdurchsagen werden heute (Montag) die normalerweise gelben oder grauen Halteschlaufen gegen welche "in den Farben des Regenbogens" ausgetauscht, wie es in einer Aussendung der Wiener Linien heißt – zumindest in einem Waggon. 104 Schlaufen in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett wurden angebracht.

Der Schlaufentausch ist Teil des "Maßnahmenpaket U6", in dem untere anderen eine neues Kühlsystem getestet wird und in einigen Stationen neue Bodenmarkierungen angebracht wurden, die ein schnelleres Ein- und Aussteigen ermöglichen sollen.