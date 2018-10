Vanek-Assist bei 4:2-Heimsieg von Detroit gegen Dallas

Steirer bereitete den vorentscheidenden Treffer von Jonathan Ericsson zum 3:1 vor

Detroit – Thomas Vanek hat am Sonntag mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) einen 4:2-Heimsieg über die Dallas Stars gefeiert. Der Steirer, der 15:23 Minuten im Einsatz war, bereitete den vorentscheidenden Treffer von Jonathan Ericsson zum 3:1 in der 50. Minute vor. Es war der erste Saisonsieg für Detroit in 60 Minuten. Bisher hatten die Red Wings nur einen Overtime-Erfolg geschafft. (APA; 29.10.2018)

NHL-Ergebnisse vom Sonntag:

Detroit Red Wings (mit Vanek/1 Assist) – Dallas Stars 4:2

Los Angeles Kings – New York Rangers 4:3

Carolina Hurricanes – New York Islanders 1:2

Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers 1:2 n.V.

Vegas Golden Knights – Ottawa Senators 4:3 n.V.

Anaheim Ducks – San Jose Sharks 3:4 n.V.