"Halloween": Welcher Film der Reihe ist am gruseligsten?

"Es ist einfach, Gewalt im Film darzustellen, schwierig ist, es gut zu machen", so der Filmkritiker Roger Ebert über den 1978 erschienenen ersten Teil der "Halloween"-Reihe. Jamie Lee Curtis als junge Babysitterin Laurie Strode kämpft in der titelgebenden Nacht gegen den Maskenmann Michael Myers ums Überleben. Dieser verbreitet ohne erkennbares Motiv – und darum noch um einiges gruseliger – mit einem großen Fleischermesser Angst und Schrecken. John Carpenter definierte mit "Halloween" das Slasher-Genre, unzählige andere Reihen sollten folgen, in denen Jagd auf sexuell aktive Teenager gemacht wurde. Überleben würde – so wie in "Halloween" – als "Final Girl" zumeist nur die Jungfrau.

dreamer00006 Das Intro des Originals mit der unverwechselbaren Filmmusik.

Elfmal "Halloween"

Nach mehr oder weniger gelungenen Fortsetzungen, Adaptionen und Reboots ist nun also zum vierzigsten Jubiläum wieder ein "Halloween"-Film in den Kinos, über den es in der STANDARD-Kritik heißt: "Die Bedrohung ist durch das unveränderte Böse gleich geblieben. Auch sein Erscheinen geht nach wie vor unter die Haut: Es kommt langsam, aber unaufhaltsam. So stellt man sich, so er einen nicht plötzlich ereilt, den Tod vor." Wieder geht das Böse in Michael-Myers-Gestalt im beschaulichen Haddonfield um, wieder hat es es auf Laurie Strode abgesehen – doch diese ist viel besser darauf vorbereitet als noch 1978.

(aan, 31.10.2018)