Salvini schlägt im Haushaltsstreit mit der EU mildere Töne an

Der italienische Vizepremier lobte EZB-Präsident Draghi. Überdies bekräftigte er einmal mehr, dass Italien Banken im Krisenfall retten werde

Rom – Im Budgetstreit zwischen Italien und der EU-Kommission schlägt der italienische Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini mildere Töne an. So lobte der Innenminister am Sonntagabend in einem Interview mit dem TV-Sender "La 7" EZB-Präsident Mario Draghi: "Draghi hat viel für Italien und seine Wirtschaft getan. Ich hoffe, dass er dies weiter tun wird."

Salvini zeigte sich überzeugt, dass die Spannungen auf den Finanzmärkten nachlassen werden, sobald der Inhalt der italienischen Budgetpläne klar sein werde. Der Innenminister bekräftigte, dass das Kabinett aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung in Sachen Haushalt nicht zurückrudern werde.

Anders geklungen hatte am Freitag der mit Salvini regierende Vize-Regierungschef Luigi di Maio. Draghi habe die Atmosphäre weiter vergiftet, anstatt Italien zu unterstützen, kritisierte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Der EZB-Chef betonte daraufhin in einer Rede in Brüssel die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank, ohne sein eigenes Heimatland direkt zu erwähnen.

Bankenrettung im Krisenfall

Überdies hat Salvini erneut versichert, dass die Regierung in Rom angeschlagene italienische Banken im Krisenfall retten werde. "Die Regierung wird jeden unterstützen, der Hilfe benötigt, seien es Banken, oder Unternehmen."

Die große Mehrheit der italienischen Geldhäuser sei gesund. Es bestünden keine Sorgen für das italienische Bankensystem, betonte Salvini. Er wolle sich nicht von internationalen Spekulationen einschüchtern lassen. Sein Gegenüber vom Koalitionspartner Fünf-Sterne, Vizepremier Luigi Di Maio, hatte am Wochenende erklärt, die Regierung werde keinen Euro mehr zur Rettung von Banken ausgeben.

Lage entschärft

Standard & Poor's (S&P) hat den Rating-Ausblick für Italien am Freitag auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt. Damit droht dem Euro-Land in einem nächsten Schritt die Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Die Bewertung selbst blieb zunächst bei "BBB" und damit zwei Stufen über dem Ramschstatus.

Die Lage auf den Finanzmärkten entschärfte sich am Montag zunächst. Die Rendite für zehnjährigen Staatsanleihen sank auf 3,338 von 3,438 Prozent. S&P hatte den Ausblick auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt, die Bonitätsnote "BBB" aber nicht angetastet. Die Mailänder Börse meldete zu Beginn des Handels ein Plus von zwei Prozent. (APA, 29.10.2018)