Demonstrationen nach Gruppenvergewaltigung in Deutschland

AfD ruft zu Versammlung auf, Einwohner protestieren gegen Instrumentalisierung

Freiburg – Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass acht Männer festgenommen wurden, weil sie eine junge Frau vergewaltigt hatten, formieren sich Demos und Gegendemos. Erst verkündete die rechtspopulistische Partei AfD einen Demonstrationszug am Montagabend. Später formierten sich Bürger, um gegen die "Instrumentalisierung des Opfers zu demonstrieren". Die SPD Freiburg stellt sich ebenso gegen die "Gruppierungen, die am Montag in Freiburg eine rassistische Demo veranstalten wollen" und ruft dazu auf, sich an Gegendemonstrationen zu beteiligen.

Sieben Täter in U-Haft

Die mutmaßlichen Täter, sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25-jähriger Deutscher, sitzen derweil unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Deutsche Medien berichten Montagvormittag von bis zu 15 Tätern.

Die 18-Jährige soll in der Nacht auf den 14. Oktober in einem Freiburger Club ein Getränk von einem Unbekannten erhalten haben, so die Behörden weiter. Gegen Mitternacht verließ sie den Angaben zufolge die Disco mit dem Mann.

In einem nahe gelegenen Gebüsch kam es dann nach Angaben des Opfers zu einem sexuellen Übergriff durch einen der mutmaßlichen Täter. Nach ihm sollen sich auch die anderen Männer an der Frau vergangen haben. Die Tat wurde am 14.10 angezeigt, seitdem ermittelt eine 13-köpfige Ermittlergruppe des Freiburger Polizeipräsidiums. (APA/red, 29.10.2018)