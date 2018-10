Ex-Außenminister Georgiens in Stichwahl um Präsidentenamt

Zwei ehemalige Außenminister treten gegeneinander an – einer ist eine Frau

Tiflis – In Georgien entscheidet eine Stichwahl zweier früherer Außenminister über den künftigen Präsidenten des kleinen Staates am Schwarzen Meer. Nach Angaben der Wahlkommission in Tiflis vom Montagmorgen erreichte keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit.

Nach Auswertung von über 98 Prozent der Stimmzettel erhielt die frühere Außenministerin und Favoritin Salome Surabischwili 38,6 Prozent der Stimmen, ihr schärfster Konkurrent Grigol Waschadse, ebenfalls früherer Außenminister, kam auf 37,7 Prozent. Die übrigen 23 Kandidaten lagen deutlich dahinter.

Surabischwili trat als unabhängige Kandidatin an und wurde von der Regierungspartei Georgischer Traum unterstützt. Bei einem Wahlerfolg wäre die 66-Jährige die erste Frau im höchsten Staatsamt in Tiflis.

Die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang lag nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission bei 46,7 Prozent. Gut 3,5 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Präsident Giorgi Margwelaschwili war nicht erneut angetreten. (APA/dpa, 29.10.2018)