Schulfrei in Osttirol und Teilen Kärntens wegen Unwetters

Bezirkseinsatzleitung in Lienz hochgefahren, Blaulichtorganisationen und Bundesheer in Bereitschaft

Brenner/Bozen – Nach den heftigen Regenfällen bleibt die Lage in Teilen Tirols und Südtirols angespannt.



Aufgrund der erwarteten starken Niederschläge in Osttirol bekommen alle Schüler schulfrei, teilte das Land Tirol am Montag mit. Somit entfalle der Nachmittagsunterricht am Montag und der gesamte Unterricht am Dienstag. Zudem wurde bereits in den Morgenstunden die Bezirkeinsatzleitung hochgefahren, auch die Blaulichtorganisationen und das Bundesheer standen in Bereitschaft. Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) konnte unterdessen nach einer kurzen Sperre am Montag wieder geöffnet werden.

Sturmwarnung für Tirol

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab eine Sturmwarnung für Tirol aus. Es sei mit Böen von bis zu 130 km/h zu rechnen. Eine rote Warnstufe wurde für inneralpine Talorte Nordtirols und den gesamten Osttiroler Raum ausgegeben. Eine orange Windwarnung galt für klassische Föhnorte sowie für die Föhnschneisen Nordtirols, besonders im Wipptal und im Oberinntal.

Der Landesforstdienst warnte deshalb vor dem Betreten von Wäldern und riet auch vom Befahren von Wäldern ab. Die stärksten Böen wurden zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagnacht, 2 Uhr erwartet. Alle Maßnahmen zur Reduktion der Sturmschäden und ihrer Auswirkungen seien vorbereitet, hieß es.

Flusspegel in Kärnten massiv gestiegen

Durch den anhaltend starken Regen sind auch in Kärnten die Pegel der Flüsse Drau, Möll und Gail massiv angestiegen. Da der Höhepunkt erst in der Nacht auf Dienstag erwartet wird, haben sich das Land Kärnten und die Einsatzkräfte gewappnet. Die Stauseen wurden teilweise auf bis zu nur noch vier Meter Wassertiefe gesenkt und die Krisenstäbe einberufen.

orf

Wegen des drohenden Hochwassers wird die Drautal-Bundesstraße (B100) im Bezirk Spittal/Drau ab 14 Uhr von Möllbrücke bis zur Osttiroler Grenze für den Durchzugsverkehr gesperrt, gab die Polizei am Vormittag bekannt. Ziel- und Quellverkehr bleibt vorerst möglich. Ab 17 Uhr wird der Zugsverkehr zwischen Spittal und Lienz eingestellt.

Die Wettersituation hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau entschied am Vormittag, dass sämtliche Pflichtschulen im Bezirk am Dienstag und Mittwoch geschlossen bleiben. Auch die Schulkinder in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) haben am Dienstag schulfrei. Ferlach war in der Nacht auf Sonntag von einem schweren Föhnsturm getroffen worden, weitere Stürme sind vorhergesagt.

Auch Slowenien rüstet sich

Sechs Jahre nach einem verheerenden Hochwasser bereitet sich auch Slowenien auf Überschwemmungen entlang der Drau vor. "Angesichts der starken Niederschläge in Kärnten und Warnungen von österreichischen Behörden wird in der Nacht auf Dienstag mit einem starken Anstieg der Durchflussmengen gerechnet", sagte Janez Polajnar von der slowenischen Umweltbehörde am Montag.

Nach den jüngsten Berichten aus Österreich werde in der Nacht auf Dienstag an der slowenischen Grenze mit Durchflussmengen von 1.700 Kubikmeter pro Sekunde gerechnet, sagte Polajnar. Noch besorgniserregender sind die Prognosen für Dienstagnachmittag: Dann wird in Dravograd ein Durchfluss von 1.900 bis 2.100 Kubikmeter erwartet. Nach slowenischen Messungen wäre das die zweithöchste Durchflussmenge in den vergangenen 90 Jahren. (APA, 29.10.2018)