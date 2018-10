Schulfrei für alle in Osttirol, Sturmwarnung in Tirol

Bezirkseinsatzleitung in Lienz hochgefahren – Blaulichtorganisationen und Bundesheer in Bereitschaft

Brenner/Bozen – Nach den heftigen Regenfällen bleibt die Lage in Teilen Tirols und Südtirols angespannt. Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) konnte nach einer kurzen Sperre am Montag wieder geöffnet werden. In beiden Fahrtrichtungen sei jeweils eine Spur befahrbar, teilte die Verkehrsmeldezentrale Bozen mit. Ein Gegenverkehrsbereich wurde eingerichtet. Es gebe jedoch Stau und Kolonnenverkehr in beiden Richtungen.

Schulfrei für alle in Osttirol

Aufgrund der erwarteten starken Niederschläge in Osttirol bekommen alle Schüler schulfrei. Dies teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Somit entfalle der Nachmittagsunterricht am Montag und der gesamte Unterricht am Dienstag. Zudem wurde bereits in den Morgenstunden die Bezirkeinsatzleitung hochgefahren und auch die Blaulichtorganisationen und das Bundesheeren standen in Bereitschaft.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab außerdem eine Sturmwarnung für Tirol aus. Es sei mit Böen von bis zu 130 km/h zu rechnen. Eine rote Warnstufe wurde für inneralpine Talorte Nordtirols und den gesamten Osttiroler Raum ausgegeben. Eine orange Windwarnung gelte für klassische Föhnorte sowie für die Föhnschneisen Nordtirols, besonders im Wipptal und im Oberinntal.

Der Landesforstdienst warnte deshalb vor dem Betreten von Wäldern und riet auch vor dem Befahren von Wäldern ab. Es bestehe Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Die stärksten Böen werden zwischen Montagabend, 18.00 Uhr, und Dienstagnacht, 2.00 Uhr, erwartet. Alle nötigen Maßnahmen zur Reduktion der Sturmschäden und ihrer Auswirkungen seien vorbereitet, hieß es.

150 Einsätze, Murenabgänge in Osttirol

In der Nacht auf Montag mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Besonders betroffen waren Osttirol und das Hintere Zillertal. Südlich des Brenners zählte die Landesleitstelle 150 Einsätze. Auf der Nordspur der A22 wurden bei der Anschlussstelle Brennerbad – etwa fünf Kilometer unterhalb des Brenners – sechs Fahrzeuge von den Schlammmassen erfasst. Ein Lenker wurde dabei leicht verletzt.



In Osttirol kam es im Defereggental und im Winkeltal in Außervillgraten zu kleineren Murenabgängen. In Assling ging eine Mure auf den Drauradweg ab, im Raum Lienz mussten die Feuerwehrleute Wasser aus übergelaufenen Kanälen abpumpen. Vor allem Richtung Kärnten sei die Situation aber sehr angespannt, sagte der Osttiroler Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Brunner gegenüber ORF Tirol. Siedlungsräume waren bis dato in Osttirol nicht betroffen.

Im Hinteren Zillertal kam es ebenfalls zu kleineren Murenabgängen. In Finkenberg wurde ein Pkw von den Schlammmassen erfasst. In Ginzling trat ein Bach über die Ufer und verlegte ebenfalls die Straße. Das Tuxertal war Sonntagabend kurze Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. In der Zwischenzeit konnten die Straßensperren großteils wieder aufgehoben werden. (APA, 29.10.2018)