Bestätigt: Leicester-Besitzer Srivaddhanaprabha stirbt bei Helikopter-Absturz

Das Unglück hatte sich am Samstagabend in unmittelbarer Nähe des Stadions ereignet – insgesamt fünf Todesopfer

Leicester – Vichai Srivaddhanaprabha, thailändischer Besitzer des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City, ist bei einem Helikopter-Absturz unweit des Stadions des Klubs ums Leben gekommen. Das bestätigte der Verein am Sonntagabend. Srivaddhanaprabha wurde 60 Jahre alt.

Insgesamt sind fünf Todesopfer zu beklagen, darunter die beiden Piloten. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend nach dem Heimspiel gegen West Ham United (1:1). Srivaddhanaprabhas Hubschrauber war wie gewohnt vom Rasen im King Power Stadium gestartet.

Nach Angaben seines Unternehmens soll ein technisches Problem unmittelbar nach dem Start zu einem Feuer an Bord geführt und den Hubschrauber zum Absturz gebracht haben. Da hatte der AgustaWestland AW169 gerade erst das Stadiondach überflogen. Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors. Die Maschine sei daraufhin unkontrolliert abgestürzt und völlig ausgebrannt.

Srivaddhanaprabha, Vater von vier Kindern, hatte Leicester im August 2010 für 39 Millionen Pfund übernommen und im Februar 2011 auch die Präsidentschaft übernommen. Unter seiner Führung stiegen die Füchse 2014 in die Premier League auf und schrieben zwei Jahre später mit der englischen Meisterschaft ein modernes Fußball-Märchen.

Srivaddhanaprabha wurde als Gründer des Duty-Free-Konsortiums King Power zum Milliardär. In der Geldrangliste des Forbes Magazins liegt er mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro auf Platz fünf in Thailand.

foto: reuters/nicholls Gedenken an Srivaddhanaprabha am Stadion von Leicester.

"Gebrochenes Herz"

"Mit tiefstem Bedauern und gebrochenem Herzen bestätigen wir, dass unser Klubchef unter den Opfern ist, die auf tragische Weise ihr Leben verloren haben. Die Welt hat einen großartigen Mann verloren. Einen Mann voller Freundlichkeit und Großzügigkeit. Er hat Leicester geführt wie seine Familie", teilte der Klub am Sonntagabend in einer Aussendung mit.

"Das ist eine Tragödie für den Klub, ich bin verdammt traurig", hatte Teammanager Claude Puel schon am Nachmittag gesagt. Augenzeugen zufolge soll Torhüter Kasper Schmeichel zum Unfallort geeilt und beim Betrachten der dramatischen Szenerie in Tränen ausgebrochen sein. Die englische Keeper-Legende Peter Shilton erlebte das Unglück auf dem Weg nach Hause mit seiner Frau Stephanie hautnah mit. "Ich bin am Boden zerstört", sagte er.

Am Tag nach dem Unglück legten trauernde Fans legen Blumen, Trikots und Schals am Stadion ab. Srivaddhanaprabha und seine Familie erfreuen sich großer Beliebtheit in Leicester – auch wegen ihres großen sozialen Engagements.

Srivaddhanaprabha trat in der Öffentlichkeit stets bescheiden auf und pflegte eine gute Beziehung zu Leicesters Anhängern. An seinem Geburtstag spendierte er den Fans stets Bier und Kuchen – und pumpte Millionen in den Klub. Erst vor wenigen Tagen wurde die Errichtung eines 100 Millionen Pfund teuren, neuen Trainingskomplexes genehmigt. (sid, red – 29.10. 2018)