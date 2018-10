Orgill-Traumtor sichert WAC den Sieg gegen St. Pölten

Der Jamaikaner trifft per Fallrückzieher für die Kärntner, die auf die Siegerstraße zurückkehren

Wolfsberg – Der SKN St. Pölten hat auch sein zweites Spiel unter Neo-Trainer Ranko Popovic verloren. Die Niederösterreicher mussten sich beim WAC mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und könnten den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga noch am Sonntag an den LASK verlieren. Für die Entscheidung in Wolfsberg sorgte ein Fallrückziehertor von Dever Orgill (55.). Der WAC schob sich dadurch auf Rang vier.

Popovic änderte trotz seines Wunsches nach mehr Ballbesitz auch im zweiten Spiel seiner Amtszeit das System nicht, setzte gegen den Ball in der Defensive auf eine Fünferkette. Der WAC war schon in der Anfangsphase die klar spielbestimmende Mannschaft, ließ aber zahlreiche Großchancen ungenutzt. Alleine Marc Andre Schmerböck fand mehrere hochkarätige vor, scheiterte aber nach sehenswerter Vorarbeit von Michael Liendl (11.) ebenso wie nach einer Flanke von Michael Novak, als SKN-Torhüter Christoph Riegler bei seinem Volley aus kurzer Distanz eine unglaubliche Parade zeigte (17.).

Starker WAC

Dazwischen setzte Mario Leitgeb nach einem Corner noch einen wuchtigen Kopfball an die Latte (11.). Nach einem abgefälschten Versuch von Schmerböck rettete Riegler vor dem einschussbereiten Orgill (18.). Im Lauf des Spiels setzte Regen ein, die wankenden St. Pöltner erfingen sich etwas. Pak Kwang-ryong prüfte mit einem Fernschuss Alexander Kofler (39.), auch Taxiarchis Fountas klopfte beim WAC-Torhüter an (44.).

Nach Seitenwechsel schlug Orgill in sehenswerter Manier zu. Der Jamaikaner, aus abseitsverdächtiger Position gestartet, bugsierte in seinem 50. Bundesliga-Spiel eine Flanke von Liendl nach einem Ballverlust der St. Pöltner in der eigenen Hälfte akrobatisch ins Netz. Der WAC kontrollierte das Spiel, Lukas Schmitz zwang Riegler am kurzen Eck neuerlich zu einer starken Abwehr (73.).

Ingolitsch muss runter

Auf der Gegenseite wurde Rene Gartler bei Kofler vorstellig (84.), echte Gefahr strahlte St. Pölten aber auch nach einer Umstellung auf ein offensiver ausgerichtetes 4-4-2 nicht aus. Nach einem Ringkampf im WAC-Strafraum blieb die Pfeife von Schiedsrichter Julian Weinberger stumm (87.). Stattdessen zeigte er SKN-Verteidiger Sandro Ingolitsch wegen wiederholten Foulspiels im Finish Gelb-Rot (89.).

Der WAC beendete zum Start der Rückrunde des Grunddurchganges eine Serie von zuletzt drei Spielen ohne Sieg. St. Pölten dagegen hat seit dem Abgang von Trainer Dietmar Kühbauer weiter kein Tor erzielt. In den drei Partien im Oktober gab es nur einen Punkt. Die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis gibt es im Cup-Achtelfinale am Mittwoch beim Zweitligisten SV Lafnitz. Die Wolfsberger empfangen ebenfalls am Mittwoch im Cup-Schlager Rapid. (APA, 28.10.2018)

Fußball-Bundesliga (12. Runde):

Wolfsberger AC – SKN St. Pölten 1:0.

Wolfsberg, Lavanttal Arena, 2.900, SR Weinberger.

Tor: 1:0 (55.) Orgill

WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Wernitznig (87. Sprangler), M. Leitgeb, Liendl (91. Gollner), Ritzmaier – Orgill, Schmerböck (75. Jovanovic)

St. Pölten: Riegler – Meisl (68. Schütz), Luan, Drescher – Ingolitsch, Mislov, Fountas (74. Balic), Ambichl, Haas – Gartler, Pak (77. Ouedraogo)

Gelb-Rote Karte: Ingolitsch (89./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Rnic, Orgill, Jovanovic bzw. Meisl, Mislov, Ambichl