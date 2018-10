Im Schnitt 915.000 Seher für "9 Plätze, 9 Schätze"

Schiederweiher in Oberösterreich ging aus Show am Nationalfeiertag als Sieger hervor

Wien – Der Schiederweiher in Oberösterreich ging als Sieger aus der fünften Ausgabe der ORF-Liveshow "9 Plätze – 9 Schätze" hervor. Die Sendung am Nationalfeiertag verfolgten auf ORF 2 durchschnittlich 915.000 Seher, was einem Marktanteil von 31 Prozent entspricht, wie der Sender am Samstag mitteilte. Mit einem Spitzenwert von 1,018 Mio. Zusehern knackte die Show zwischenzeitlich die Millionen-Marke. (APA, 28.10.2018)