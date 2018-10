Bremer "Tatort: Blut": Top oder Flop?

foto: orf/ard/christine schröder

"Was sie hier macht, in 'Blut', brennt sich ein wie schon lange nichts mehr, dieses Gesicht schält sich aus dem Schwarz, wirft verhetzte Blicke um sich, tanzt zwischen Mensch und Tier, Mitgefühl und Hass herum, dass es einem alle Haare aufstellt. Parks wird man meiden danach, 'Blut' sehen kann man nicht nur, muss man", empfiehlt Elmar Krekeler in der Welt.