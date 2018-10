Obama kritisierte Trump bei Wahlkampfauftritt

Ex-US-Präsident warf Nachfolger vor zu lügen

Milwaukee – Ex-US-Präsident Barack Obama hat bei einem Wahlkampfauftritt gegen seinen Nachfolger Donald Trump ausgeteilt. Der Demokrat warf Trump am Freitag in einer Rede in Milwaukee vor zu lügen. Er bezog sich dabei unter anderem auf ein Versprechen Trumps, noch vor der Wahl am 6. November Steuersenkungen für die Mittelschicht durch den Kongress zu bringen.

"Der Kongress tagt gerade überhaupt nicht. Er erfindet das einfach", erklärte Obama lachend. Der Ex-Präsident war nach Wisconsin gekommen, um Wahlkampf für die demokratische Senatorin Tammy Baldwin und andere Kandidaten der Partei aus dem US-Staat zu machen. In seiner gesamten Rede erwähnte Obama Trump nicht einmal namentlich. (APA, 28.10.2018)