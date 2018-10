Red Bull in Mexiko in erster Reihe

So jubelte aber Ricciardo. "Ich wusste, dass ich es drauf hatte. Max hat ja bewiesen, dass wir die das Tempo für die Quali-Bestzeit haben. Ich brauchte nur eine saubere Runde – und die ist mir im letzten Moment geglückt", lautete der erfreute Kommentar des 29-Jährigen, der nächstes Jahr für Renault fahren wird. Verstappen sagte dagegen, dass sein Bolide nicht rund gelaufen sei: "Der Motor hat nicht so gebremst, wie ich wollte. Ich dachte, dass es trotzdem reicht, leider ist es nur Platz zwei geworden."

Eigentlich hatte nach der Dominanz in den vorangegangen Trainings alles mit der Pole Position von Verstappen gerechnet. Der Vorjahressieger war entsprechend enttäuscht, dass ihm sein mit Saisonende scheidender Teamgefährte Ricciardo in letzter Sekunde nicht nur den besten Startplatz, sondern auch einen möglichen Rekord entriss. Mit 21 Jahren und 27 Tagen wäre Verstappen zum jüngsten Pole-Setter der Formel-1-Geschichte avanciert.

Die dünne Luft in Mexiko-Stadt war für die schwächer motorisierten Red Bulls von Vorteil, die starke Aerodynamik der Boliden von Ricciardo und Verstappen zahlt sich in der Höhe besonders aus. "Uns fehlt hier der Downforce, Red Bull profitiert genau davon", sagte Vettel bei n-tv: "Wir sind schnell auf den Geraden, aber in den Kurven fehlt uns die Geschwindigkeit."

Resultat, Qualifiying im Autodromo Hermanos Rodriguez (Streckenlänge 4,304 km):

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:14,759 Minuten

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:14,785

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:14,894

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:14,970

5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:15,160

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:15,330

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:15,827

8. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault 1:16,084

9. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:16,189

10. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:16,513

(alle in Q3)

11. Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India 1:16,844 (in Q2)

12. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:16,871

13. Sergio Perez (MEX) Racing Point Force India 1:17,167

14. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:17,184

15. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso ohne Zeit in Q2

16. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:16,911 (in Q1)

17. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:16,966

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:17,599

19. Lance Stroll (CAN) Williams 1:17,689

20. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:17,886