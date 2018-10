Zwei Ronaldo-Tore entscheiden zugunsten Juves

Saisontore Nummer sechs und sieben des Portugiesen bei 2:1 in Empoli

Empoli – Juventus Turin bleibt das Maß aller Dinge in der Serie A. Der regierende Meister setzte sich am Samstag bei Empoli nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 durch und holte im zehnten Spiel den neunten Sieg. Herausragend war dabei Cristiano Ronaldo, der mit seinem zweiten Doppelpack im Juve-Trikot die Partie im Alleingang entschied.

Der 33-jährige Portugiese sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den Ausgleich (54.) und in der 70. Minute nach Matuidi-Vorarbeit mit einem Traumtor aus 25 Metern endgültig für die Wende. Francesco Caputo hatte die Empoli-Fans zuvor mit seinem Schlenzer (28.) vom ersten Sieg gegen Juve seit 1999 träumen lassen.

Ronaldo hält somit nach zehn Ligaeinsätzen bei sieben Toren. Mit dieser Bilanz liegt er in der Torschützenliste nun auf Platz zwei hinter Genuas polnischem Wunderkind Krzysztof Piatek (9).

Turin war mit acht Siegen in die Saison gestartet, am vergangenen Wochenende gegen den FC Genua (1:1) aber erstmals gestolpert. Auch da hatte Ronaldo getroffen. Nun baute man den Vorsprung auf Verfolger Napoli, der am Sonntag die AS Roma empfängt, auf sieben Punkte aus. Empoli, wo Österreichs U21-Stürmer Arnel Jakupovic auf der Bank saß, hält als 18. weiter bei nur sechs Zählern. (APA, red – 27.10. 2018)