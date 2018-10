Austria kommt auch in Innsbruck nicht in Schwung

Die beiden Teams kamen vorerst unverändert aus der Kabine. Der Austria war das Bemühen weiter anzusehen, Prokops Abschluss ging knapp am langen Eck vorbei (54.). Friesenbichler kam bei einer Klein-Hereingabe einen Schritt zu spät (61.). Letsch reagierte mit Fortdauer der Partie mit Wechseln, die wirkungslosen Friesenbichler und Ewandro machten Platz. Wacker hoffte auf einen Konterschlag. Nach einem solchen über Zlatko Dedic kam Roman Kerschbaum im Strafraum zum Kopfball, konnte den Ball aber nicht mehr genau platzieren (73.). Die Austria konnte im Finish dann nicht mehr zulegen. (APA, 27.10. 2018)

Wacker konnte die Partie nach verhaltenem Beginn aber offen gestalten. Den zuletzt treffsicheren Cheikhou Dieng hatte die Austria im Griff. Der Senegalese kam nur einmal zum Abschluss, wurde dabei aber ein wenig in Rückenlage angespielt und verzog (24.). Wie Hankic musste auch Patrick Pentz praktisch nie eingreifen. Einzig Michael Schimpelsberger prüfte den Austria-Schlussmann einmal mit einem Schuss (17.). Die Zuschauer am Tivoli erlebten insgesamt langatmige 45 Minuten.

Bei der Austria agierte Dominik Prokop im Zentrum, Ewandro und Kevin Friesenbichler agierten an den Flanken. Den Wienern gelang es aber nicht, Innsbrucks Abwehrmauer zu durchbrechen. Die beste Möglichkeit der ersten Spielhälfte – und am Ende auch im gesamten Spiel – resultierte für die Elf von Thomas Letsch schon zu Beginn der Partie aus einem Eckball. Christian Schoissengeyr stieg hoch, Hankic parierte im Nachfassen (6.).

Ideen in der Offensive und Tore wollte die sportliche Führung der Austria sehen. Die Violetten blieben beides schuldig. Dabei starteten sie im ersten Match ohne ihren voraussichtlich bis zur Winterpause verletzten Spielgestalter Alexander Grünwald konzentriert und mit Nachdruck. Die ersten zehn Minuten gehörten klar den Gästen, Wacker kam kaum über die Mittellinie. Im Tor der Innsbrucker stand nach seiner starken Leistung beim 1:1 in Salzburg wieder Hidajet Hankic. Der wieder fitte Stammtorhüter Christopher Knett saß auf der Bank. Innenverteidiger Stefan Meusburger fehlte aufgrund von muskulären Problemen.

Wacker war nach den positiven Überraschungen gegen den LASK (1:0) und in Salzburg (1:1) mit dem Remis durchaus zufrieden. Der Aufsteiger aus Tirol bleibt weiter Zehnter. Die Austria wartet nun schon drei Ligaspiele auf einen vollen Erfolg ist immerhin unverändert Vierter. Der WAC könnte die Favoritner am Sonntag mit einem Heimsieg gegen St. Pölten aber hinter sich lassen.

Innsbruck – Die Austria tritt in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Beim 0:0 bei Wacker Innsbruck am Samstag gelang den Wienern erneut kein voller Erfolg, das dünne Torkonto von nur elf Treffern blieb nach der zwölften Runde unverändert. Im Innsbrucker Dauerregen erarbeiteten sich beide Mannschaften kaum Torchancen.

Stimmen:

Karl Daxbacher (Trainer Wacker): "Das Ergebnis ist okay nach dem Spielverlauf. Die Austria war sehr viel in Ballbesitz, hat es aber nicht geschafft, konkrete Torchancen herauszuspielen. Wir haben auch nicht viele gehabt. Die letzten drei Spiele gegen Spitzenmannschaften fünf Punkte – das ist okay."

Thomas Letsch (Trainer Austria): "Je länger das Spiel ging, umso tiefer stand der Gegner und hat nicht viel für das Spiel getan. Wir haben viel um den Strafraum gespielt, auch innen drin. Aber wir müssen viel heißer darauf sein, das Tor zu machen."