Dortmund remisiert, Bayern rücken näher

BVB kassiert gegen Berlin in letzter Minute den Ausgleich zum 2:2 – Münchner nach mäßiger Vorstellung 2:1 in Mainz

Dortmund – Die Siegesserie von Borussia Dortmund ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre musste sich nach zuvor sechs Pflichtspielsiegen in Serie gegen Hertha BSC mit einem 2:2 (1:1) begnügen, führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga aber weiter an.

Der 18-jährige Jadon Sancho (27., 61.) traf für den achtmaligen deutschen Meister, der auch im 13. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen blieb, zwar doppelt. Salomon Kalou (41./90.+1, Foulelfmeter) glich aber zweimal für die Berliner aus. Valentino Lazaro spielte bei der Hertha durch.

Bayern München schloss seine englische Woche dagegen mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge ab. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 und schob sich mit zwei Punkten Rückstand auf Dortmund zumindest bis Sonntag auf Platz zwei. Leon Goretzka (39.) traf zur Münchner Führung, die Jean-Paul Boetius (48.) ausglich. Thiago (62.) erzielte das Siegestor für die Gäste.

In Dortmund veränderte Favre seine Mannschaft im Vergleich zur 4:0-Gala in der Champions League gegen Atletico Madrid auf drei Positionen. Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro rückten in die Startelf. Der weiterhin verletzte Torjäger Paco Alcacer (Oberschenkel) wurde erneut durch Mario Götze ersetzt. Herthas Coach Pal Dardai, der in Berlin unter Favre noch als Profi gespielt hatte, setzte der Dortmunder Torfabrik eine Dreier- bzw. Fünferkette entgegen.

BVB mit besserem Start

Diese hatte vor 81.000 Zuschauern im Signal Iduna Park zunächst aber große Probleme. Der BVB begann temporeich und druckvoll. Achraf Hakimi vergab aus guter Position (3.), dann rettete Karim Rekik für seinen bereits geschlagenen Torhüter Rune Jarstein gegen Sancho kurz vor der Linie (4.).

Angetrieben von Axel Witsel und Dahoud agierten die Gastgeber sehr variabel. Hakimis Schuss verfehlte sein Ziel noch knapp (16.), dann jubelte erstmals Sancho (18.). Doch Schiedsrichter Sascha Stegemann gab den Treffer nach Rücksprache mit Video-Assistent Günter Perl nicht, da eine knappe Abseitsposition des Vorlagengebers Marco Reus vorausging.

Der BVB ließ sich davon aber ebenso nicht beirren wie von den randalierenden Hertha-Fans, die während der ersten Halbzeit Polizisten angriffen. Nach Vorlage von Götze musste Sancho nur noch zur Führung einschieben.

Hertha fängt sich

Die Berliner fanden erst nach dem Rückstand besser ins Spiel. Ondrej Duda verpasste den Ausgleich noch knapp (40.), eine Minute später machte es Kalou nach schönem Pass von Maximilian Mittelstädt besser. Dem Ausgleich ging ein Fehlpass von Dahoud voraus.

Die Hertha nahm den Schwung mit in den zweiten Durchgang. Kalou (47.) und der eingewechselte Vladimir Darida (50.) zielten aber zu hoch. Dann kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel. Hakimi verpasste die erneute Führung nur knapp (58.), diese gelang dann Sancho. Nach einer Drangphase der Hertha in den Schlussminuten brachte das Foul von Dan-Axel Zagadou an Davie Selke für Kalou die Chance vom Elfmeterpunkt, die der 33-jährige Routinier von der Elfenbeinküste souverän nutzte.

Erfolgserlebnis für Augsburg-Ösis

Der FC Augsburg gewann bei Hannover 96 2:1. Rani Khedira (8.) und Alfred Finnbogason mit einem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis (63.) sorgten für die Entscheidung. Martin Hinteregger spielte durch, Michael Gregoritsch (zur Pause) und Kevin Danso (75.) wurden eingetauscht. Ihlas Bebou gelang für die Gastgeber, bei denen Kevin Wimmer durchspielte, nur noch der Anschlusstreffer (72.). Augsburg ist Achter, Hannover steckt als 16. voll im Abstiegskampf.

Schlusslicht ist weiterhin Fortuna Düsseldorf nach einer 0:3-Heimniederlage gegen den neuntplatzierten VfL Wolfsburg. (sid, red – 27.10. 2018)