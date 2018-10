Acht Tote bei Angriff eines Rechtsextremisten auf Synagoge in Pittsburgh

Mehrere Menschen verletzt – Schütze ergab sich Polizei – Täter soll Antisemit und Trumpgegner sein

Pittsburgh – Eine Synagoge in der Stadt Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania ist das Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sollen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sein, mehrere weitere wurden verletzt. Ein bewaffneter Angreifer habe das Gebäude betreten und "alle Juden müssen sterben" gerufen, berichtete die Polizei.

Auch drei Polizisten sollen unter den Opfern sein. Der mutmaßliche Schütze habe sich der Polizei ergeben, nachdem er angeschossen wurde.

Antisemit und Trump-Gegner

Der Attentäter soll auf der Social-Media-Plattform "Gab" in seinem Profil geschrieben haben, alle Juden seien Kinder Satans. Eine Stunde vor dem Angriff postete der mutmaßliche Täter, Hias (eine Flüchtlingshilfsorganisation, Anm.) bringe Invasoren ins Land, die "unsere Leute töten. Ich kann nicht daneben sitzen und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden." Weiters schrieb er: "Ich gehe rein". In seinen Postings äußerte er sich antisemitisch und beschimpfte US-Präsident Donald Trump als "Globalist": "Es gibt kein #MAGA ("Make America great again, Trumps Wahlslogan, Anm. ), solange es einen Befall durch Kikes (ein Schimpfwort für jüdische Einwanderer, Anm.) gibt."

Gab veröffentlichte ein Statement, in dem sich die Plattform von Terrorismus und Gewalt distanziert.

Konservative Synagoge

Die "Tree-of-Life"-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Großraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: "So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel."

Die Schüsse sollen im zweiten Obergeschoß des Gotteshauses gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln außerhalb des Gebäudes kam, war unklar. Fernsehbilder zeigten, wie im Viertel Squirrel Hill, einer Gegend, wo auch viele Menschen jüdischen Glaubens wohnen, ein großes Polizeiaufgebot auffuhr. Die Synagoge wurde umstellt. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht. Einzelheiten blieben zunächst völlig unklar.

Trump für Todesstrafe

Trump hat nach dem Anschlag schnellere Todesurteile für Mörder gefordert. "Sie sollten wirklich den ultimativen Preis zahlen", sagte Trump am Samstag über Menschen, die Gläubige in Gotteshäusern erschießen. "Sie sollten nicht Jahre über Jahre darauf warten."

Der Präsident sprach sich zudem für bewaffnetes Sicherheitspersonal bei Gottesdiensten aus. "Ein Verrückter ging hinein und sie hatten keinen Schutz", sagte Trump über die Gemeindemitglieder. "Bewaffnete Posten hätten ihn sofort stoppen können."

Die Schießerei habe jedenfalls wenig mit den Waffengesetzen zu tun, betonte Trump weiter. Im Gegenteil: Wenn es Verteidigung in der Synagoge gegeben hätte, wäre das Resultat anders, so der US-Präsident gegenüber Journalisten, bevor er die Air Force One bestieg. (red, Reuters, APA, 27.10.2018)