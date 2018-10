ÖFB-U17 gewinnt auch zweites EM-Qualifikationsspiel

Einzug in Eliterunde nach 2:1 gegen Bulgarien praktisch fix

Brdo Pri Kranju – Österreichs Fußball-U17-Nationalteam hat den Einzug in die zweite Phase der EM-Qualifikation so gut wie geschafft. Die ÖFB-Youngsters setzten sich nach ihrem 7:0-Auftaktsieg gegen Malta beim Turnier in Slowenien am Samstag auch gegen Bulgarien durch, und zwar mit 2:1 (1:0). Zum Abschluss treffen die Österreicher am Dienstag ebenfalls in Brdo pri Kranju auf Gastgeber Slowenien.

Die Tore gegen die Bulgaren erzielten Stefan Radulovic von der Wiener Austria (13.) sowie Paul-Friedrich Koller von der Admira (83.). Dazwischen musste die ÖFB-Auswahl von Manfred Zsak den Ausgleich hinnehmen (49.). Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten ziehen in die Eliterunde ein, die im März 2019 gespielt wird. Die EM-Endrunde folgt im Mai in Irland. (APA, 27.10.2018)

Ergebnis U17-EM-Qualifikation – Gruppe 3 in Slowenien, 2. Runde:

Österreich – Bulgarien 2:1 (1:0). Brdo pri Kranju,

Tore: Radulovic (13.), Koller (83.) bzw. Trifonow (49.).