Dodgers gewinnen in 7:20 Std. längstes World-Series-Spiel

Los Angeles verkürzte gegen Boston Red Sox auf 1:2

Mit einem Sieg im längsten Spiel der World-Series-Geschichte haben sich die Los Angeles Dodgers in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB zurückgemeldet. Die Kalifornier gewannen am Freitag (Ortszeit) das dritte Spiel gegen die favorisierten Boston Red Sox mit 3:2 nach Extra-Innings.

mlb

Dodgers-Spieler Max Muncy beendete die Partie nach 7:20 Stunden mit einem Solo-Homerun im 18. Inning. Zuvor konnte sein Teamkollege Yasiel Puig mit einem Single im 13. Inning eine drohende Niederlage abwenden und das Spiel ausgleichen.

In der Best-of-Seven-Serie steht es nach drei Begegnungen 1:2 aus Sicht der Dodgers. Das vierte Spiel wird am Samstag erneut im Dodgers Stadium in Los Angeles ausgetragen. (APA, 27.10.2018)