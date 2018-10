Verstappen dominiert Trainingsauftakt in Mexiko

Red-Bull-Pilot mit schnellster Freitag-Zeit – Hamilton und Vettel noch nicht top

Mexiko-Stadt – Vorjahressieger Max Verstappen hat den Trainingsauftakt zum möglicherweise titelentscheidenden Formel-1-Rennen in Mexiko-Stadt dominiert. Der 21 Jahre alte Niederländer fuhr am Freitag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez die mit Abstand schnellste Runde. Verstappen verwies in 1:16,656 Minuten seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz (+0,483).

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, dem am Sonntag (20.10 Uhr/Live ORF eins) im Rennen Rang sieben zur vorzeitigen Krönung reicht, belegte im Mercedes Platz fünf. Sein WM-Herausforderer Sebastian Vettel kam im Ferrari nicht über Platz sieben hinaus. Der 31-jährige Deutsche muss den drittletzten Grand Prix der Saison gewinnen, um die WM-Entscheidung noch vertagen zu können. Hamilton darf dann höchstens Achter werden. Der Brite tritt mit einem Vorsprung von 70 Punkten im Klassement auf Vettel an. (APA – 26.10. 2018)