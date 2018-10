"Österreich ist das schönste Land der Welt." Das schönste?

Kommentare der STANDARD-User zum Nationalfeiertagstweet des Bundeskanzlers

Auf Twitter startete Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer Durchsage in den Nationalfeiertag, die aufhorchen ließ. "Österreich ist ein schönes Land", hätte er in dem kurzen Twitter-Video sagen können. Aber, es ist ja Feiertag, ach was, ein Großkampftag mit "Tag der offenen Tür" im Bundeskanzleramt. Dann doch lieber: "Österreich ist das schönste Land der Welt."

Damit kann man auf das Schönste übereinstimmen – oder auch nicht. Eine Auswahl an Userstimmen aus dem STANDARD-Forum.

Für Poster "quisquam" hat der Satz "immer noch Gültigkeit":

"Trotz erheblicher Anstrengungen seitens unserer Bundesregierung, dies zu ändern, kann man für diesen Satz immer noch Gültigkeit reklamieren. Es gibt ja tatsächlich nicht viele Länder auf unserer Erde, in denen in solchem Ausmaß Wohlstand und sozialer Friede sowie politische Stabilität herrschen, bei aller angebrachter Kritik. Den Besuch einer Delegation der Jungen ÖVP im KZ Auschwitz-Birkenau halte ich für eine gute Idee und einen mutigen Entschluss, der Hoffnung für die Zukunft gibt. Vergessen wir nie, was in Österreich erreicht wurde, dass es uns so gut geht, ist nicht selbstverständlich. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass es auch so bleibt!"

Poster "Miklaus Röchlinger" hat da seine Zweifel:

"'Das schönste Land der Welt' wird es nicht mehr lange bleiben, wenn die Zerstörung des Umweltschutzrechts – wie von der Bundesregierung erst gestern beschlossen – Wirklichkeit wird."

Auch die beste Regierung, fragt Poster "Ball der a-ka-Demiker" rhetorisch:

"Für wen, hat Kurz vergessen dazuzusagen; denn ansonsten ist es geschmacklos und überheblich. Oder haben wir gar in Österreich auch die beste Regierung Europas oder des ganzen Erdkreises?"

Poster "Gunnery Sergeant Hartman" findet:

"Österreich ist definitiv weder das reichste noch das sicherste Land der Welt. Und ob es das schönste oder lebenswerteste Land der Welt ist bleibt der individuellen Betrachtungsweise überlassen."

Und Poster "Rene B" merkt an:

"Es gibt viele schöne Länder!"

Darüber kann man im schönsten Forum der Welt trefflich diskutieren. (sb, 26.10.2018)