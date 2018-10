Thiem gegen Nishikori ohne Chance

Japaner wirft den topgesetzten Österreicher im Viertelfinale aus dessen Heimturnier, 3:6,1:6 nach bloß etwas mehr als einer Stunde

Wien – Wien – Es gibt Menschen, die fühlen sich daheim nicht so richtig wohl. Dominic Thiem, Österreichs bestem Tennisspieler, wurde vor dem Turnier in der Stadthalle ein zwiespältiges Verhältnis zum Heimturnier in Wien nachgesagt. Das lag vor allem an den Resultaten der vergangenen Jahre. Das Semifinale blieb ihm bis jetzt immer verwehrt, 2013 zog er immerhin ins Viertelfinale ein.

Das Viertelfinale stand auch am Freitag auf dem Programm. Es war angerichtet, wie man so schön sagt. Die Halle war ausverkauft, die Geduld der 9200 Besucher wurde aber auf die Probe gestellt. Die erste Partie des Tages zwischen dem Ungarn Márton Fucsovics und dem kasachischen Qualifikanten Michail Kukuschkin dauerte mehr als drei Stunden. Am Ende freuten sich Kukuschkin und dessen Frau Anastasia, die den 30-Jährigen auch trainiert. Eine schöne Geschichte. Das war Thiem und den meisten im Publikum aber wurscht, alle wollten Österreichs Nummer eins endlich im Semifinale sehen. Sein Gegner Kei Nishikori aus Japan hatte etwas dagegen. Der 28-Jährige aus der Präfektur Shimane ist ein Superstar, vor allem in seiner Heimat. 2014 stand er im Finale der US Open, in der Weltrangliste war er immerhin auf Platz vier.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Thiem entschied der 25-jährige Österreicher in Paris für sich. Die Erwartungen waren hoch. Es sollte dann ziemlich schnell gehen. Und das war doch überraschend. Nishikori startete perfekt. Der Japaner, überhaupt ein Ästhet vor dem Herrn, zeigte seine ganze Klasse, servierte klug und stellte sich fast perfekt auf Thiems Spiel ein. Es stand flott 5:0 für den Gast, Gastgeber Thiem fand kein Mittel. Und doch roch es kurz nach Wiederaufsterstehung.

Phönix in die Asche

Thiem kämpfte sich aufs Scoreboard und zurück in die Partie, plötzlich stand es 3:5 und Thiem hatte drei Breakbälle. Nishikori aber fand wieder in die Spur, drängte den Phönix zurück in die Asche und holte sich den ersten Satz mit 6:3.

Im zweiten Satz kam nur mehr wenig Gegenwehr vom Österreicher: 6:1 für Nishikori, der im Halbfinale auf Kukuschkin trifft. "Ich habe mir einen schlechten Tag ausgesucht, um so schlecht zu spielen", sagte Thiem. "Nishikori war sehr, sehr gut, hat fast keine Geschenke gemacht." (Andreas Hagenauer, 26.10. 2018)