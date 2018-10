26-jähriger Steven Zhang neuer Inter-Präsident

Chinesischer Unternehmer ist der Sohn von Zhang Jindong, dem Vorsitzenden von Suning, des Mehrheitseigentümers der Mailänder

Mailand – Der chinesische Unternehmer Steven Zhang ist am Freitag zum 21. und mit 26 Jahren wohl jüngsten Präsidenten von Inter Mailand bestellt worden. Er folgt auf Erick Thohir aus Indonesien. Zhang war bisher als Vertreter des chinesischen Klubeigentümers Suning im Inter-Aufsichtsrat tätig, und hatte schon bisher die Verantwortung für das Tagesgeschäft. Zhang ist der Sohn von Milliardär Zhang Jindong, dem Suning-Boss.

Der Einzelhandelsriese Suning Commerce hatte Inter 2016 übernommen und für einen Anteil von knapp 70 Prozent der Anteile am 18-fachen italienischen Meister rund 270 Millionen Euro. Erick Thohir hatte den Minderheitenanteil der restlichen gut 30 Prozent behalten.

Inter-Legende Javier Zanetti bleibt Vize-Präsident der Mailänder. Deren letzte Meisterschaft datiert aus dem Jahr 2010, als die Schwarz-Blauen unter José Mourinho auch die Coppa Italia sowie den Titel in der Champions League gewannen – ein beispielloser Erfolg. Nach vielen Enttäuschungen seither ist Inter nach siebenjähriger Absenz in der laufenden Saison wieder in der Königsklasse vertreten. Nach Siegen über Tottenham und Eindhoven stehen die Chancen der Elf von Trainer Luciano Spalletti auf den Einzug in die K.-o.-Phase gut. In der Serie A steht man sechs Punkte hinter Leader Juventus auf Platz drei. (red, 26.10. 2018)