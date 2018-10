Grabner mit Assist bei 4:1-Sieg von Arizona

Philadelphia verlor ohne verletzten Raffl 0:3

Glendale (Arizona) – Der Kärntner Michael Grabner hat in der National Hockey League (NHL) mit den Arizona Coyotes den zweiten 4:1-Erfolg in Serie gelandet. Dem Sieg am Dienstag bei den Columbus Blue Jackets folgte am Donnerstag einer daheim gegen die Vancouver Canucks. Zum vierten Saisonerfolg seines Teams leistete Grabner bei 13:06 Min. Eiszeit den Assist zum vierten, von Lawson Crouse erzielten Arizona-Tor.

nhl

Die Philadelphia Flyers bezogen ohne den wegen einer Beinverletzung noch zumindest bis Mitte November ausfallenden Kärntner Michael Raffl bei den Boston Bruins eine 0:3-Niederlage. Die Flyers nehmen in der Metropolitan Divsion Rang sechs ein, die ebenso bei acht Zählern haltenden Coyotes haben nach schlechtem Saisonstart in der Pacific Division mittlerweile immerhin die Los Angeles Kings hinter sich gelassen. (APA, 26.10.2018)

Eishockey-Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Donnerstag (Ortszeit):

Arizona Coyotes (Michael Grabner/1 Assist) – Vancouver Canucks 4:1,

Boston Bruins – Philadelphia Flyers (ohne verletzten Michael Raffl) 3:0,

New Jersey Devils – Nashville Predators 3:4 .V.,

Minnesota Wild – Los Angeles Kings 4:1,

St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets 4:7,

Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 4:3,

Chicago Blackhawks – New York Rangers 4:1,

Dallas Stars – Anaheim Ducks 5:2,

Calgary Flames – Pittsburgh Penguins 1:9,

Edmonton Oilers – Washington Capitals 4:1.