Österreich feiert seine "immerwährende Neutralität"

Bundespräsident und Bundesregierung gedachten der Opfer des Widerstandes und der toten Soldaten

Wien – Der Nationalfeiertag hat am Freitagvormittag wie jedes Jahr mit den traditionellen Kranzniederlegungen begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung gedachten am Äußeren Burgtor der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Bei passablem Herbstwetter startete zugleich das umfangreiche Feiertagsprogramm rund um den Heldenplatz.

Österreich feiert am Freitag die "immerwährende Neutralität", die der Nationalrat am 26. Oktober 1955 beschlossen hat. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen mit dem Abschreiten der Ehrenkompanie der Garde durch Oberbefehlshaber Van der Bellen, Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und Generalstabschef Robert Brieger. Danach legten sie Kränze beim Denkmal für die Freiheitskämpfer sowie bei der Gedenktafel für verunglückte und gefallene Soldaten nieder.

Das Staatsoberhaupt wandte sich auch per Twitter an die Öffentlichkeit:

Das Prozedere wiederholte sich wenig später mit der Bundesregierung mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) an vorderster Front. Nächster Programmpunkt ist am Vormittag die feierliche Angelobung von rund 1.000 Rekruten. Dabei werden unter anderem Bundespräsident Van der Bellen und Kurz Reden halten. Neben der Leistungsschau des Heeres mit Hubschraubern und Panzern zum Angreifen an mehreren Standorten in der Innenstadt öffnen zahlreiche Institutionen und Ministerien ihre Tore. Mit dabei sind etwa das Parlament im derzeitigen Ersatzquartier in der Hofburg, die Präsidentschaftskanzlei oder das Bundeskanzleramt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird auch erstmals als Hausherr im Bundeskanzleramt die interessierte Bevölkerung empfangen und für Selfies zur Verfügung stehen. Vorab hat auch er sich bereits via Twitter zu Wort gemeldet:

Auch viele andere Häuser öffnen ihre Tore: Von der Präsidentschaftskanzlei über das Parlaments-Ausweichquartier, den Justizpalast und den Verfassungsgerichtshof bis zur Nationalbibliothek, wird ein umfangreiches Programm geboten. Das Bundesheer zeigt sein Gerät vom Hubschrauber bis zum Panzer an mehreren Standorten in der Wiener Innenstadt, und heuer auch in Graz.

Grüne: Demokratische Prinzipien verteidigen

Der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, sagte zum Nationalfeiertag in einer Aussendung, es gelte – etwa mit Blick auf den Natur- und Umweltschutzbereich –, "die Augen nicht vor gefährlichen Entwicklungen zu verschließen. Die derzeitige türkis-blaue Bundesregierung schlägt in einigen sensiblen Bereichen leider die falsche Richtung ein und knabbert an demokratischen Standards und BürgerInnenrechten." Gerade der Nationalfeiertag sei ein guter Anlass, "sich darauf zu besinnen, den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt wieder in den Vordergrund zu stellen. Es sollten alle daran arbeiten, unsere hart erkämpften demokratischen Prinzipien zu verteidigen und weiterzuentwickeln."

Junge ÖVP besucht KZ Auschwitz-Birkenau

Die Junge ÖVP wollte am Nationalfeiertag ein bewusstes Zeichen setzen und besucht mit einer 50 Personen umfassenden Delegation das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Bundesobmann Stefan Schnöll sagte: "Gerade am heutigen Nationalfeiertag, an dem wir das freie und demokratische Österreich feiern, ist es Zeit auch an die dunkelsten Kapitel österreichischer Geschichte zu erinnern. Denn unsere Generation ist die letzte, die Zeitzeugen der Gräueltaten der Nationalsozialisten und des zweiten Weltkrieges erlebt. Es ist die Verantwortung unserer Generation, die Erinnerung an damals wach zu halten. Als größte politische Jugendorganisation müssen wir dafür sorgen, dass aus einem ,niemals vergessen' auch ein ,nie wieder' wird." (red, APA, 26.10.2018)