Trump-Fanatiker verschickte Paketbomben in USA, Fragen bleiben offen

FBI-Direktor: Sprengsätze waren keine Attrappen. Tiefere Gründe hinter Dilettantismus?

Miami/Washington – Das Bild scheint komplett zu sein: Ein Anhänger des populistischen US-Präsidenten Donald Trump übertreibt seinen Fanatismus und schickt Briefbomben an führende Vertreter und Sympathisanten der verhassten Opposition.

Cesar Sayoc, ein 56 Jahre alter Polizeibekannter, verhält sich verblüffend naiv, macht dem FBI die Arbeit leicht, indem er auf den versandten Briefumschlägen seine Fingerabdrücke hinterlässt. Dennoch bleiben bei dem Fall, der die USA über Tage in helle Aufregung versetze, viele Fragen offen.

Die Ermittler werden nur einige davon klären. Etwa die, was eigentlich genau in den Paketen war. Nach bisher vorliegenden Informationen waren es etwa 15 Zentimeter lange PVC-Rohre, gefüllt mit Pulver und bestückt mit Zündern, die auf Hitze oder Stöße reagieren sollen. Als sicher gilt, dass zumindest einige der Bomben so gebaut waren, dass sie nicht hätten funktionieren können. Dilettantismus eines Kriminellen? Oder vielleicht sogar eine bewusste Finte? Die Ermittler wollen sich noch nicht zu den Motiven des Hauptverdächtigen äußern.

Trump verurteilt Briefbombenserie

Wenig mehr als eine Woche vor den weichenstellenden Kongresswahlen in den USA rückt auch die Frage in den Vordergrund: Wer profitiert eigentlich von der Bomben-Debatte? "Die Debatte bedeutet jede Menge politisches Futter für beide Seiten", schreibt die in Washington gut informierte Nachrichtenseite "The Hill". In jedem Fall hätten Trumps Republikaner jedoch die Chance eingebüßt, in einer wichtigen Wahlkampfphase andere Themen zu setzen. Trump-Getreue beteuern, ihr Präsident sei das eigentliche Opfer der Rohrbomben.

Der US-Präsident hat am Freitagabend (Ortszeit) noch einmal klargestellt, dass er nichts an seiner Rhetorik ändern wolle. Trump erklärte vor Journalisten, er selbst trage keine Mitschuld – Kritiker hatten unterstellt, seine aufstachelnde Rhetorik leiste möglicherweise Fanatikern wie dem Festgenommenen Cesar Sayoc Vorschub. Auf die Frage, ob er etwas an seiner Rhetorik ändern wolle, sagte er, er habe seinen Ton bereits abgemildert.

Trump verurteilte die Taten am Freitag mehrfach, sagte er der oder die Täter würden zur Rechenschaft gezogen "mit der ganzen Härte des Gesetzes" bestraft werden. Als er bei dem Wahlkampfauftritt am Freitagabend (Ortszeit) zu Beginn sagte, dass er die Päckchen ansprechen wolle, die an eine Reihe von "hochrangigen Persönlichkeiten" verschickt worden seien, buhte die Menge.

Clinton gibt Trump Mitschuld

Trumps frühere Konkurrentin Hillary Clinton, einer der Adressaten der Briefe, warf dem Präsidenten indirekt eine Mitschuld vor. "Wir leben in einer Zeit, in der die Atmosphäre unberechenbar und hasserfüllt ist, und wir haben einen Präsidenten, der die ganze Zeit rücksichtlose Rhetorik praktiziert, die alle möglichen Leute erniedrigen und dämonisieren soll", sagte Clinton am Freitagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im New Yorker Kulturzentrum 92Y. "Er peitscht die Zuschauer auf, die zu ihm kommen, und es ist fast wie eine Sucht: Er treibt sie an und sie geben ihm das zurück, was er anscheinend braucht, um sich stark und wichtig zu fühlen", sagte die Demokratin.

Hauptverdächtigem drohen bis zu 58 Jahre Haft

Am Vormittag hatten die Sicherheitsbehörden in Florida den 56 Jahre alten Sayoc als Verdächtigen in dem Fall festgenommen. Er wurde angeklagt und muss sich unter anderem wegen des illegalen Versands von Sprengstoff sowie Drohungen gegen frühere Präsidenten verantworten. Sollte er für schuldig befunden werden, könnten ihm bis zu 58 Jahre im Gefängnis drohen. Der Verdächtige ist vorbestraft.

Einträge in Twitter- und Facebook-Konten, die mit dem Verdächtigen in Verbindung gebracht werden und inzwischen gesperrt wurden, legen nahe, dass er ein Anhänger Trumps ist und offenbar sogar Wahlkampfveranstaltungen besucht hatte. Laut dem Sender CNN ist er ein eingetragener Republikaner. Seine frühere Arbeitgeberin, die ihn als Pizza-Fahrer beschäftigt hatte, sagte dem "Boston Globe": "Er hat täglich schwulenfeindliche, antisemitische und schwarzenfeindliche Rhetorik ausgespuckt." In einem Interview mit dem Sender CNN sagt die ehemalige Arbeitgeberin, er hätte sich selbst als einen "Nazi-Unterstützer" bezeichnet.

Hassfiguren der politischen Rechten

Fernsehbilder vom Ort der Festnahme zeigten, wie FBI-Beamte einen weißen Lieferwagen mit einer Plane abdeckten und dann abtransportierten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um das Auto des Verdächtigen handeln. Nahaufnahmen zeigten eine Reihe von Bildern an dem Wagen, auf denen unter anderem Trump und sein Vize Mike Pence, die Aufschrift "CNN sucks" (etwa: CNN ist ätzend) sowie ein Konterfei von Hillary Clinton mit einem Fadenkreuz im Gesicht zu sehen waren.

Die gefundenen Päckchen waren an Personen adressiert, die als Hassfiguren der politischen Rechten gelten. Neben Clinton und Obama waren Ex-Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige CIA-Direktor James Brennan, der Milliardär und Spender für die oppositionellen Demokraten, George Soros, und der Schauspieler Robert De Niro darunter.

Insgesamt 14 Pakete

Die Serie von Briefbomben hatte die USA seit Mittwoch in Atem gehalten. Am Freitag wurden weitere Bomben gefunden, eine war an den demokratischen Senator Cory Booker adressiert, eine weitere Sendung ging an James Clapper, den ehemalige Nationalen Geheimdienstdirektor der USA, und CNN. Insgesamt stellten die Ermittler bisher 14 Päckchen sicher. Sie waren unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton sowie weitere Demokraten adressiert. Die Päckchen konnten allesamt gefunden werden, bevor sie ihre Ziele erreichten. Verletzt wurde niemand.

Das Paket, das für CNN gedacht war, hatte die New Yorker Polizei untersucht. Ein Straßenblock mitten in Manhattan, auf dem sich unter anderem eine Postfiliale befindet, wurde deswegen für Autos und Fußgänger gesperrt, wie die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Bitte meiden Sie diese Gegend." Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Das FBI bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die elfte Briefbombe. Das Paket, das in Florida gefunden wurde, sei ähnlich den anderen abgefangenen Paketen, so das FBI. Es war adressiert an Booker. Der Jurist vertritt seit 2013 den Bundesstaat New Jersey im US-Senat.

