Briefbomben: Motive des mutmaßlichen Täters weiter unklar

FBI-Direktor: Sprengsätze waren keine Attrappen – Fingerabdruck auf Paket nachgewiesen

Miami/Washington – In der Affäre um Briefbomben in den USA ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte am Freitag das Justizministerium in Washington mit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich Sicherheitskreisen zufolge um den Hauptverdächtigen. Der Namen des Verdächtigen wurde mit mit Cesar Altieri Sayoc angegeben, sein Geburtsjahr sei 1962. Die Festnahme sei auf einem Parkplatz in Plantation im Bundesstaat Florida erfolgt. Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von US-Präsident Donald Trump aufgetaucht.

Noch keine eindeutigen Motive bekannt

Diverse Indizien, etwa ein Facebook-Foto, auf der Sayoc eine Kappe mit dem Trump-Slogan "Macht Amerika wieder großartig", deuten darauf hin, er sei Trump-Anhänger. Die Ermittler wollen sich noch nicht zu den Motiven des Hauptverdächtigen äußern.

Sayoc drohen laut Generalbundesanwalt Jeff Sessions insgesamt 58 Jahre Haft für fünf vorgeworfene Delikte. Später wurde die Angabe von seinem Büro auf 48 Jahre nach unten korrigiert. Zu den Vorwürfen zählen auch Drohungen gegen ehemalige Präsidenten der Vereinigten Staaten. FBI-Direktor Christopher Wray erklärte, dass Sayoc im Zusammenhang mit der Versendung von 13 Sprengsätzen festgenommen wurde. Diese enthielten explosives Material, es habe sich nicht um Attrappen gehandelt. Auf einer Sendung sei ein Fingerabdruck Sayocs nachgewiesen worden. Wray warnte, es könnte weitere Briefbomben im Umlauf sein.

Trump verurteilt Briefbombenserie

Trump hat die Taten scharf verurteilt. "Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und haben keinen Platz in unserem Land", sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt im Weißen Haus in Washington. Man dürfe niemals zulassen, dass politische Gewalt in den USA Wurzeln schlage. Der Republikaner erklärte, der oder die Täter würden zur Rechenschaft gezogen werden und forderte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat North Carolina, der Täter müsse "mit der ganzen Härte des Gesetzes" bestraft werden.

Den Vorwurf, er könne den Verdächtigen durch seine aggressive Rhetorik zu den Taten motiviert haben, wies Trump unterdessen zurück. Ihn treffe keine Schuld, auch wenn der Mann offenbar ein Unterstützer seiner Politik sei, sagte der US-Präsident vor seinem Abflug nach North Carolina in Washington.

Am Freitag wurden weitere Bomben gefunden, eine war an den demokratischen Senator Cory Booker adressiert, eine weitere Sendung ging an James Clapper, den ehemalige Nationalen Geheimdienstdirektor der USA, und CNN.

Letzteres Paket hatte die New Yorker Polizei untersucht. Ein Straßenblock mitten in Manhattan, auf dem sich unter anderem eine Postfiliale befindet, wurde deswegen für Autos und Fußgänger gesperrt, wie die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Bitte meiden Sie diese Gegend." Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Das FBI bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die elfte Briefbombe. Das Paket, das in Florida gefunden wurde, sei ähnlich den anderen abgefangenen Paketen, so das FBI. Es war adressiert an Booker. Der Jurist vertritt seit 2013 den Bundesstaat New Jersey im US-Senat.

Auf der Suche nach dem Absender der Paketbomben an prominente US-Demokraten und Kritiker von Präsident Donald Trump haben die Ermittler ein Postzentrum nahe Miami unter die Lupe genommen. Das FBI erhofft sich Hinweise, wer die Briefe versandt hat, darunter an Ex-Präsident Barack Obama. Das FBI geht davon aus, dass alle Sendungen an einer Stelle durch die US-Post gelaufen sind.

In Kreisen der Ermittler hieß es am Donnerstag, die Baupläne für die Sprengsätze stammten aus dem Internet. Mehrere trügen als Absender die Adresse des Büros der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz in Florida. Sie war bis 2016 auch Vorsitzende des Democratic National Committee, der nationalen Organisation der Demokraten.

Einfach gebaute Sprengsätze

Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen bestätigte gegenüber dem Sender Fox, dass einige Briefe in Florida aufgegeben wurden. Ein Bombenkommando untersuchte das Verteilzentrum in Opa-locka bei Miami. Den Behörden zufolge waren die Sprengsätze einfach zusammengebaut. Sicherheitsexperten sagten, ihr Ziel sei es möglicherweise gewesen, Angst zu verbreiten und nicht zu töten.

Bisher wurde niemand durch die Rohrbomben verletzt. Unter den Adressaten waren auch Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, das New Yorker Büro des US-Senders CNN und der Schauspieler und Trump-Kritiker Robert de Niro.

Weitere Pakete möglich

"Es ist nach wie vor möglich, dass weitere Briefe geschickt wurden oder werden", sagte FBI-Vizechef William Sweeney. Der Bundespolizei zufolge hatten mindestens fünf Sendungen als Absender die Adresse von Debbie Wasserman Schultz. Laut Sweeney sind landesweit Hunderte Ermittler mit dem Fall befasst.

Wenige Tage vor der Kongresswahl am 6. November werfen die Bombenfunde ein Schlaglicht auf ein politisch tief gespaltenes Land. Trump hatte die Bomben verurteilt, den Medien aber zugleich vorgeworfen, mit falschen Berichten das Klima zu vergiften. Trumps Kritiker werfen ihm das Schüren von Hass vor. (APA, Reuters, 26.10.2018)